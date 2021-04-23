SSB Başkanı Demir: MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştirildi

Savunma Sanayii Başkanı Demir, SİHA'lara yönelik daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil için geliştirilen MAM-T mühimmatının ilk test atışının AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından SİHA’lara yönelik geliştirilen mühimmata ilişkin paylaşımda bulundu.

Demir, "SİHA’larımızın yeni vurucu gücü MAM-T. Daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil için geliştirilen MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

"İlk defa MAM-T yanında MAM-L ve MAM-C ile beraber 3 mühimmatla kalkıp hepsinin patlayıcı başlıksız test atışlarını başarıyla gerçekleştiren AKINCI envantere girmek için gün sayıyor" diye kaydeden Demir, "Başta, Baykar ve Roketsan olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

2⃣ İlk defa MAM-T yanında MAM-L ve MAM-C ile beraber 3 mühimmatla kalkıp hepsinin patlayıcı başlıksız test atışlarını başarıyla gerçekleştiren AKINCI envantere girmek için gün sayıyor. — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 22, 2021

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