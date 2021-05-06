Batı Trakya'da tatbikat: ABD'den Dedeağaç'a askeri yığınak

NATO, son 25 yılın en büyük tatbikatlarından biri olan 'Defender Europe-21' için hazırlıkları tamamlıyor.

ABD’ye ait 'Liberty Promise' kargo gemisiyle tatbikatta kullanılacak askeri teçhizatlar Dedeağaç Limanı’ndan indirilmeye başlandı. İndirme çalışmalarının iki gün boyunca devam edeceği ifade edildi.

The Liberty Promise came into the port at Alexandroupoli, Greece, this morning & started offloading over 300 pieces of equipment in support of #DefenderEurope 21, including trailers, humvees, and aviation assets for transportation all over Europe. @USArmyEURAF @16thSustBde pic.twitter.com/p6GDNsWRHn — Twenty-First TSC (@21stTSC) May 5, 2021

​Yunan medyasından Ekinos'un haberinde, yaklaşık 800 parça askeri araç ve teçhizatın yük gemisinden indirilmesi için çalışmaların dün itibariyle başlandığını aktardı.

Kargo gemisinden indirilmeye başlanan askeri araçlar arasında,110 'Black Hawk', 10 'Chinook' tipi askeri nakliye, 25 adet de 'Apache' tipi saldırı helikopteri yer alıyor.

28 bin asker yer alıyor

Yunanistan bu yıl ilk kezplanlarına dahil edildi.'nin de yer aldığı 'Defender Europe 21' tatbikatında 21’i NATO üyesi olmak üzere 26 ülke yer alıyor.

Tatbikat, 28 bin askerin katılımıyla 12 ülkede gerçekleştiriliyor. Ukrayna, Kosova, Moldova, Bosna-Hersek ve Gürcistan da NATO üyesi olmamasına rağmen tatbikata katılan ülkeler arasında.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, mart ayından bu yana hazırlıkları süren Defender Europe 21 tatbikatının başladığını ve haziran ayının ortalarına kadar devam edeceğini açıklamıştı.