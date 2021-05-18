Ryabkov: Açık Semalar Anlaşması'nı koruma şansı minimum düzeyde

Rus basınına demeç veren Ryabkov, ABD ve müttefiklerinin Açık Semalar Anlaşması ile ilgili sorunu 'gereksiz yaygara ve acil durum' oluşmadan çözme fırsatını kullanmadığını ve çok zaman kaybettiğini belirtti.

ABD'nin anlaşmayla ilgili kararını gözden geçirme şansı bulunduğunu ancak Washington'un bu şansı kullanacağından pek emin olmadığını kaydeden Ryabkov, "Rusya'da anlaşmadan çekilmeye ilişkin kanun yürürlüğe girmeden önce ABD'lilerin ve müttefiklerinin kararlarını gözden geçirme şansı var" dedi.

Federasyon Konseyi haziran başında görüşecek

Bu arada Rus senatör Grigoriy Karasin, Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin anlaşmadan çekilmeyi öngören yasa tasarısını 2 Haziran'da görüşmeyi planladığını söyledi.

Sputnik'e konuşan Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmeyi 2 Haziran'da bir sonraki genel oturumda ele almayı planlıyoruz" dedi.

Ocak ayında Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kasım 2020'de resmen çekilmesi nedeniyle oluşan durum karşısında Moskova'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çıkılmasıyla ilgili iç prosedürü başlattığını duyurmuştu.

Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamentonun alt kanadı Duma'ya Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilmeye yönelik yasa tasarısını sunmuştu.

Türkiye de yer alıyor

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.