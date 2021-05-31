MSB'den Kuzey Irak'ta operasyon açıklaması: 'Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT koordineli operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz" denildi.
Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2021
TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HqODQ41kEF
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