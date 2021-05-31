MSB'den Kuzey Irak'ta operasyon açıklaması: 'Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz'

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli operasyonunda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lının hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT koordineli operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz" denildi.

Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz!



TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HqODQ41kEF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2021

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