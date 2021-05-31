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    NATO Genel Sekreter Vekili Geoana: Steadfast Defender 2021 Tatbikatı savunma amacıyla yapılıyor

    © AP Photo / Ana Brigida
    Savunma
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    NATO Genel Sekreter Vekili Mircea Geoana, Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'nın herhangi bir ülkeye karşılık olmadığını, ittifak üyesi ülkeleri savunmak ve haklarını korumak maksadıyla yapıldığını söyledi.

    Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 15 NATO üyesi ülkenin yer aldığı 'Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na yönelik NATO Genel Sekreter Vekili Geoana, Romanya Savunma Bakanı Nicolae-Ionel Ciuca, NATO Askeri Komite Başkanı Sir Stuart Peach ve Romanya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Daniel Petrescu'nun katılımıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Güney ve Doğu Çok Uluslu Bölüm Karargahı'nda basın toplantısı düzenlendi.

    Geoana, NATO’nun 'değişen dünyaya ayak uydurduğunu' kaydederek, "Steadfast Defender 2021 Tatbikatı NATO’nun bu yılki en büyük tatbikatı. Uzun zaman önce planlandı. Bu tatbikat, doğrudan hiçbir ülkeye karşılık değil, savunma amacıyla yapılıyor. Kriz ve çatışma döneminde yüksek düzeyde hazırlıklı olma kapasitemizi test etmeye yönelik" dedi.

    Dünyanın öngörülemez olduğunu söyleyen Geoana, "Bugün Romanya'dan net bir mesaj göndermek istiyoruz. NATO olarak müttefikler ve topraklarını her türlü tehdide karşı korumaya hazırız" ifadelerini kullandı.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
    © REUTERS / John Thys
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    Geoana, bu tatbikatı şeffaf şekilde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu tatbikat, Rusya'ya doğrudan yanıt olarak planlanmadı. Rusya, ne yaptığımızı yakından izliyor. Biz caydırıcılık ve savunma konusunda ittifak bölgesini korumada kararlıyız. Bu kadar büyük alanda intikal yeteneğine sahibiz" diye konuştu.

    Geoana ayrıca Rusya'yı 'istikrarsızlaştırıcı adımlar' atmakla suçladı.

    23 Mayıs'ta Ryanair'a ait yolcu uçağnın Minsk'e acil iniş yapmasına ilişkin soru üzerine Geoana, "Ekonomik yaptırım, NATO'nun elinde olan bir şey değil" dedi.

    Ciuca da 10'dan fazla ülkenin katıldığı bu tatbikatın amacının 'ittifakın doğu kanadını ve vatandaşlarını korumak' olduğunu iddia etti.

    NATO'nun tehdit algısı olarak 360 dereceye odaklandığına dikkati çeken Ciuca, Karadeniz’in son dönemde önemli bir odak noktası olduğunu kaydetti.

    Peach ise bu tatbikatın her yönden gelebilecek tehdide ittifakın yanıt verebilecek kapasitede olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

    NATO - NATO bayrağı - Portekiz açıkları - NATO Steadfast Defender 2021 - uçak gemisi HMS Queen Elizabeth
    © AP Photo / Ana Brigida
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    Tatbikatlarının savunma amaçlı olduğunu ve kimseye yönelik olmadığını öne süren Peach, "Öngörülemez dünyada her türlü tehdide hazırız. Hiçbir ülke bu öngörülemez sınamalara tek başına karşı koyamaz" dedi.

    Ryanair vakasının NATO'nun Steadfast Defender 2021 Tatbikatı ile aynı döneme denk geldiğinin hatırlatılması üzerine Peach, "Bunun tatbikatla alakası yok" dedi.

    Peach, Ukrayna'nın da NATO'nun partner ülkelerinden olduğunu ve Ukrayna'yı destekleyeceklerini kaydetti.

    Steadfast Defender 2021 Tatbikatı

    Steadfast Defender 2021, NATO anlaşmasının 5’inci maddesi gereği kolektif savunma için müttefik ülkelerle müşterek eğitim icra etmeye, birliklerin iş birliği ve koordinasyonu ile muhabere yetenekleri de olmak üzere harbe süratle hazırlık kapasitesini test etmeye yönelik gerçekleştiriliyor.

    Türkiye, 1 Ocak 2021 itibarıyla 1 yıl süreyle NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı rolünü üstlenen 3. Kolordu Komutanlığı ve Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti rolünü üstlenen 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birlikleri ile tatbikata güçlü katılım gösteriyor.

    Etiketler:
    Rusya, Mircea Geoana, Romanya, NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı
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