NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya-Belarus iş birliğinden endişeliyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Atlantik İttifakı üyelerinin Rusya ile Belarus arasındaki iş birliğinden ciddi endişe duyduklarını, İttifak’ın bu ülkelerden gelebilecek herhangi bir tehdide karşı müttefikleri ‘gereklilik halinde’ korumaya hazır olduğunu belirtti.

Brüksel’de 14 Haziran’da yapılması planlanan NATO Liderler Zirvesi öncesinde Alman Welt am Sonntag gazetesine konuşan Stoltenberg, Kuzey Atlantik İttifakı üyelerinin Rusya ile Belarus arasındaki iş birliğinden ciddi endişe duyduklarını, İttifak’ın bu ülkelerden gelebilecek herhangi bir tehdide karşı müttefikleri ‘gereklilik halinde’ korumaya hazır olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, “NATO bir savunma ittifakıdır. Çok fazla spekülasyon yapmak istemiyorum. Fakat teyakkuzdayız ve Belarus'ta olup bitenleri çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Elbette, gereklilik halinde her bir müttefikimizi Minsk ve Moskova'dan gelebilecek herhangi bir tehdide karşı korumaya ve savunmaya hazırız” diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri ayrıca, “İttifak, Rusya'ya çift taraflı yaklaşıma bağlıdır: caydırıcılık ve diyalog” ifadelerini kullandı.

‘Rusya ve Çin arasındaki işbirliği ciddi bir meydan okuma’

Rusya ve Çin arasında giderek daha aktif hale gelen iş birliğine de dikkat çeken Stoltenberg,olarak gördüğünü dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri, “Rusya ve Çin'in son zamanlarda hem siyasi, hem de askeri alanda giderek daha aktif iş birliği yaptığını kaydediyoruz” vurgusunu yaptı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin ‘yeni bir boyut ve ciddi bir meydan okuma’ olduğunu ifade eden Stoltenberg, “Her iki ülke ortak tatbikat düzenliyor, savaş uçakları ile uzun uçuşlar ve deniz operasyonları gerçekleştiriyor, ayrıca silah ve internet kontrolü alanındaki deneyimlerini yoğun bir şekilde paylaşıyor” ifadelerini kullandı.

NATO Liderler Zirvesi, 14 Haziran’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşecek. Bu çerçevede NATO’nun 2030 programı ve raporu, zirvede konuşulacak en önemli konu olacak. Liderler, İttifak'ın stratejik ve kurumsal olarak çağın gereklerine göre yenilenmesini ve ‘yeni tehditleri’ (Rusya, Çin, terörizm, hibrit ve siber tehditler) içeren öneri planını zirvede masaya yatıracak.