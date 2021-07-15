2022'den itibaren her yıl 12 Su-57 avcı uçağı Rus ordusuna katılacak

Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesindeki Birleşik Uçak Şirketi (OAK), Rusya ordusunun 2022'den itibaren her yıl 12 adet olmak üzere toplam 76 Su-57 beşinci nesil avcı uçağı alacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştiren OAK Başkanı Yuriy Slyusar, "Operasyonel-taktik havacılık alanında geçen yılki en önemli olay, seri üretimi yapılan ilk Su-57'nin aralık ayında orduya teslim edilmesiydi. Bu yıl dört uçak teslim edeceğiz. Ardından hedefimiz, işbirliği yaparak yılda 12 uçak seviyesine ulaşmak. Savunma Bakanlığı'yla 76 Su-57'nin tedarikini öngören anlaşma imzaladık" dedi.

'Su-57'nin yeni versiyonları için çalışmalara bu yıl başlayacağız'

Slyusar, beşinci nesil avcı uçağı Su-57'lerin yeni versiyonlarının geliştirilmesine yönelik test ve tasarım çalışmalarına bu yıl başlanacağını kaydetti.

Slyusar, Su-57'nin çok sayıda görevin yerine getirilmesi için ana uçak platformu olarak seçildiğini anımsattı.

Beşinci nesil savaş uçağı olan Su-57, her türlü hava, kara ve deniz hedefleri için tasarlandı. Uçağın yüksek manevra kabiliyeti, en yeni kabin içi radyoelektronik ekipman kompleksi ve düşük görünürlük gibi ayırt edici özellikleri bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 alamamaları halinde Su-35 ve Su-57 alma imkanını gözden geçireceklerini söylemişti. Erdoğan, daha önce Moskova'da katıldığı MAKS-2019'da söz konusu uçakları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla yakından inceleme fırsatı bulmuştu.

Su-57 uçakları, diğer ülkelerde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor.