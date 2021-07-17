Seyir füzeleri taşıyan Rus denizaltısı Karadeniz'de tatbikat gerçekleştirdi

Rusya Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre Kolpino denizaltısı ile İvan Golubets mayın tarama gemisi, Karadeniz'de düşman tarafından mayın döşenmiş alanların aşılması senaryosu üstünden ortak bir tatbikat gerçekleştirdi.

Ka-27PS tipi arama-kurtarma helikopterinin mürettebatının da katıldığı tatbikatın başarılı bir biçimde tamamlandığı kaydedildi.

Deniz Esintisi tatbikatının Bulgaristan ayağı sürüyor

Tatbikat, NATO ve müttefiklerinin 28 Haziran-10 Temmuz'da Karadeniz'de gerçekleştirdikleri Deniz Esintisi 2021 tatbikatlarını izledi. Söz konusu tatbikatların Bulgaristan ayağıysa 11 Temmuz'da başladı ve ayın 19'una kadar sürecek.

Kolpino, Suriye'deki terörist gruplara yönelik operasyonlarda yer aldı

Kolpino denizaltısı, Rusya tarafından Akdeniz kıyılarından Suriye’deki terörist gruplara Kalibr füzeleri ile düzenlenen saldırılarda yer alan denizaltılardan biriydi.

Operasyonlarda, Karadeniz Filosu'nun diğer denizaltı ve gemileri de yer almıştı.