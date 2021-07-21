Rusya’nın yeni beşinci nesil savaş uçağının fiyatı belli oldu

Rostech Başkanı Sergey Çemezov, MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rusya’nın Cheсkmate adlı yeni beşinci nesil avcı uçağının fiyatının 25-30 milyon dolar olacağını belirtti.

Yeni Rus avcı uçağının fiyatını yurtdışındaki muadilleriyle karşılaştıran Çemezov, "Bizim uçağımızın fiyatı 25-30 milyon dolar olacak" diye konuştu.

Rostech Başkanı, bununla birlikte Fransa yapımı Dassault Rafale ve İsveç’in ürettiği Saab Gripen jetlerinin fiyatının 60 ila 90 milyon dolar arasında olduğuna dikkat çekti.

'Checkmate jetinde, Su-57 avcı uçağında olan motorun aynısı kullanılacak'

Çemezov, ayrıca yeni Checkmate avcı uçağında Su-57 jetlerinde kullanılan motorun aynısının kullanılacağı bilgisini verdi.

Rus yetkili, "Bu uçağı bu kadar hızlı yapabilmemizin nedeni, Su-57 için geliştirilen sistemleri kullanmış olmamız, motor da, aviyonik te buna dahil" açıklamasında bulundu.

Bu arada Su-57 avcı uçağında iki motor olduğu biliniyor, Checkmate’te ise tek motor kullanılıyor.

Yeni Rus avcı uçağının insansız hava araçları (İHA) ile aynı grupta hareket edebileceğini vurgulayan Çemezov, şunları söyledi: "Yakın gelecekte uçak, tek bir sistemde birleştirilmiş insanlı ve insansız hava araçlarıyla grup halinde hareket edebilecek. İnsansız hava araçları bilgi alışverişinde bulunabilecek, değişen savaş ortamına anında tepki verebilecek, herhangi bir zorluk derecesindeki görevleri otomatik olarak dağıtabilecek ve yerine getirebilecek."

'Gövdesinin içinde 5'e kadar füze taşıyabilecek'

Çemezov, yeni avcı uçağının gövdesinin içinde 5 adede kadar ‘havadan havaya’ füze ve diğer mühimmatları taşıyabileceğine dikkat çekerek, "Hafif taktik uçak Checkmate, göze çarpmayan konfigürasyonda çeşitli menzillerde 5 adede kadar ‘havadan havaya’ füze ve diğer uçak mühimmatlarını taşıma kapasitesine sahiptir" dedi. Rostech Başkanı, "Uçak, kusursuz aviyonik ve sınıfının en geniş iç silah bölmeleriyle donatılmış durumda" diye ekledi.

Çemezov, geleceğin savaş sistemi olan Checkmate taktik uçağı bazında saldırı maksatlı insansız hava aracının geliştirilebileceğini vurguladı.