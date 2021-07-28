Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Çin'deki askeri tatbikatlara katılacak

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de bir araya geldiği Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile görüşmesi sırasında, Çin'deki askeri tatbikatlara katılma davetini kabul ettiğini söyledi.

Rusya ile Çin ordularının kademeli olarak eski etkileşim ritmine döndüğüne vurgu yapan Şoygu, “Bir sonraki görüşmemiz Çin’de olacak. Çünkü, Çin Halk Cumhuriyeti topraklarında gerçekleşecek askeri tatbikatlara katılma davetinizi memnuniyetle kabul ediyorum” dedi.

Şoygu ayrıca Çinli mevkidaşını, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşunun 94. yıldönümü nedeniyle tebrik ederek, Çin Silahlı Kuvvetleri’nin bu süre içinde ülke savunması için sürekli olarak modern teknolojiler geliştirerek büyük bir yol kattetiğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerinin savunma bakanlarının toplantısına katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’de bulunuyor. Toplantıya, Hindistan, Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın yanı sıra, ŞİÖ'de gözlemci ülke olan Belarus’tan askeri heyetler katılıyor. Şoygu’nun ŞİÖ ülkelerinin savunma bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.