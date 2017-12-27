Mutko, 2018 FIFA Dünya Kupası Organizasyon Komitesi'nden ayrıldı

2018 FIFA Dünya Kupası Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada, Mutko'nun görevinden ayrıldığı ve yerine, komitenin denetleme kurulu başkan yardımcılığını yapan Aleksey Sorokin'in getirildiği belirtildi.
Rus devletinin sistematik doping programı uyguladığı suçlamasıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından olimpiyat oyunlarından ömür boyu men edilen Mutko, pazartesi günü de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz ettiğini ve bu süreçte Rusya Futbol Federasyonu başkanlığını geçici olarak bıraktığını açıklamıştı.
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