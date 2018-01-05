Rus futbolunun en güzel 7 kadınıyla tanışın

Rusya’nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken Sputnik, Rus futboluyla yakından alakalı en güzel kadınlarla tanışma imkânı sunan bir seçki hazırladı. Rus güzeller, futbolcu sevgilileri veya eşlerine verdikleri destekle futbola katkıda bulunuyor.

Rus milli takımının ve CSKA futbol kulübünün kalecisi İgor Akinfeyev'in eşi Katerina. Katerina, geçen yıl Rusya'nın en iyi kalecisi olan eşini her yönüyle destekliyor.

A post shared by Katy Gerun (@katygerun) on Sep 15, 2017 at 3:41am PDT

Lokomotiv futbol kulübünün orta saha oyuncusu Dmitriy Tarasov'un nişanlısı Anastasya 2014 yılında Rusya Güzeli olmuştu. İkili bu yıl evlenmeyi düşünüyor.



Ufa takımının kalecisi Aleksandr Belenov geçen yıl Tatyana ile evlendi. Belenov soyadını alan Tatyana, eşini desteklemek için sık sık maçlara gidiyor.

A post shared by Татьяна Беленова (@_belenova) on Dec 23, 2017 at 9:43pm PST

FC Krasnodar'ın takım kaptanı ve geçen yılın en iyi futbolcusu seçilen Andreas Granqvist'in eşi Sofya. Sofya, eşine verdiği destekle her zaman onun yanında olduğunu gösteriyor.

A post shared by Sofie Granqvist (@sofiegranqvist) on Apr 26, 2017 at 2:13pm PDT

FC Krasnodar'ın orta saha oyuncusu Joaozinho'nun sevgilisi Valeriya. Valeriya yakın zamanda anne olarak Joaozinho'ya hayatının hediyesini verecek. İkili evlenme planları yaparken, Valeriya Brezilyalı sevgilisini desteklemek için neredeyse her maça gidiyor.



A post shared by @imleraa on Dec 18, 2017 at 5:48am PST

FC Krasnodar'ın orta saha oyuncusu ve FC Kuban Krasnodar takımı taraftarı model Alina Çusalina, takım ciddi bir finansal kriz yaşarken sosyal medyada yürütülen destek kampanyasına katıldı. Alina'nın ‘Yaşa Kuban' yazılı bir kağıt tuttuğu fotoğrafı 10 binden fazla beğeni aldı. Kulüp yönetimi kampanyanın ardından yüklü miktarda para aldı. Kulüp şimdilerde ise iyileşme döneminde.



A post shared by Алина Чусь (@chusalina) on Jan 30, 2017 at 2:44am PST

Rus süper model Kseniya Deli, Krasnodarlı yoksul bir futbol taraftarına ev yaptırması için 1 milyon ruble (17540 dolar) bağışladı. Deli, bağış yapmak için Los Angeles'tan gelip taraftarla tanıştı. Deli'nin bu davranışı birçok kişi tarafından takdir gördü.