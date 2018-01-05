Rus futbolunun en güzel 7 kadınıyla tanışın

Rus milli takımının ve CSKA futbol kulübünün kalecisi İgor Akinfeyev'in eşi Katerina. Katerina, geçen yıl Rusya'nın en iyi kalecisi olan eşini her yönüyle destekliyor.
Lokomotiv futbol kulübünün orta saha oyuncusu Dmitriy Tarasov'un nişanlısı Anastasya 2014 yılında Rusya Güzeli olmuştu. İkili bu yıl evlenmeyi düşünüyor.
Ufa takımının kalecisi Aleksandr Belenov geçen yıl Tatyana ile evlendi. Belenov soyadını alan Tatyana, eşini desteklemek için sık sık maçlara gidiyor.
FC Krasnodar'ın orta saha oyuncusu Joaozinho'nun sevgilisi Valeriya. Valeriya yakın zamanda anne olarak Joaozinho'ya hayatının hediyesini verecek. İkili evlenme planları yaparken, Valeriya Brezilyalı sevgilisini desteklemek için neredeyse her maça gidiyor.
FC Krasnodar'ın orta saha oyuncusu ve FC Kuban Krasnodar takımı taraftarı model Alina Çusalina, takım ciddi bir finansal kriz yaşarken sosyal medyada yürütülen destek kampanyasına katıldı. Alina'nın ‘Yaşa Kuban' yazılı bir kağıt tuttuğu fotoğrafı 10 binden fazla beğeni aldı. Kulüp yönetimi kampanyanın ardından yüklü miktarda para aldı. Kulüp şimdilerde ise iyileşme döneminde.
Rus süper model Kseniya Deli, Krasnodarlı yoksul bir futbol taraftarına ev yaptırması için 1 milyon ruble (17540 dolar) bağışladı. Deli, bağış yapmak için Los Angeles'tan gelip taraftarla tanıştı. Deli'nin bu davranışı birçok kişi tarafından takdir gördü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)