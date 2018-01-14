Suriye, Ortadoğu’nun en büyüklerinden olan spor merkezini onaracak

Suriye genelinden sığınmacıları aldıktan sonra bile merkezin çeşitli spor etkinliklerine ev sahipliğini yapmaya devam ettiğini hatırlatan Ferhad, "Hatta sığınmacı çocukları için özel dersler düzenledik" diye konuştu.
Ferhad "Öncelikle antrenman ve futbol sahalarını onaracağız. Ayrıca bir eğlence alanı oluşturmayı ve eski oteli yıkarak yenisini inşa etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Lazkiye’de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın babası Hafız Esad’ın adını taşıyan spor merkezi, 1987’de 10. Akdeniz Oyunları için inşa edilmişti. 156 hektarlık alanıyla Ortadoğu’nun en büyüklerinden biri olan bu spor merkezinde 45 bin seyirci kapasiteli stadyum, doğal ve yapay zemine sahip çeşitli futbol antrenman sahaları, 5 kapalı spor salonu, açık ve kapalı yüzme havuzları yer alıyor. Spor merkezi ayrıca kendi hipodroma, tenis kortlarına, otele ve yat kulübüne sahip.
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