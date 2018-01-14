Suriye, Ortadoğu’nun en büyüklerinden olan spor merkezini onaracak

Suriye hükümeti, Lazkiye’de bulunan, çatışmalar süresinde sığınmacı kampı olarak kullanılan ve Ortadoğu’nun en büyük stadyumuna da ev sahipliği yapan spor merkezini eski haline döndürme kararı aldı.

Merkezin direktörü Ahmed Ferhad, "Savaş sırasında stadyumda, Halep, Rif Şam, Deyr ez Zor ve İdlib’den yaklaşık 12 bin sığınmacı yerleştirildi. Savaş yüzünden tesisteki binalarda 4 yıl boyunca tamirat işleri yapılmadı. Sığınmacılar evlerine döndü, biz de kapsamlı onarım programını başlatıyoruz. Devlet bunun için gereken kaynağı ayırdı" dedi.

Suriye genelinden sığınmacıları aldıktan sonra bile merkezin çeşitli spor etkinliklerine ev sahipliğini yapmaya devam ettiğini hatırlatan Ferhad, "Hatta sığınmacı çocukları için özel dersler düzenledik" diye konuştu.

Ferhad "Öncelikle antrenman ve futbol sahalarını onaracağız. Ayrıca bir eğlence alanı oluşturmayı ve eski oteli yıkarak yenisini inşa etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Lazkiye’de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın babası Hafız Esad’ın adını taşıyan spor merkezi, 1987’de 10. Akdeniz Oyunları için inşa edilmişti. 156 hektarlık alanıyla Ortadoğu’nun en büyüklerinden biri olan bu spor merkezinde 45 bin seyirci kapasiteli stadyum, doğal ve yapay zemine sahip çeşitli futbol antrenman sahaları, 5 kapalı spor salonu, açık ve kapalı yüzme havuzları yer alıyor. Spor merkezi ayrıca kendi hipodroma, tenis kortlarına, otele ve yat kulübüne sahip.