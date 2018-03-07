Dünya Kupası'nda Mourinho 'saatte 1 milyon sterlin kazanacak ve altın kaşıkla siyah havyar yiyecek'

Dünya Kupası'nda RT için yorumculuk yapacak Mourinho'nun 5 gün için 1.71 milyon sterline varan ücretler alacağı iddia edildi. RT Genel Yayın Yönetmeni ''Mourinho saatte 1 milyon sterlin kazanacak ve tek kullanımlık altın kaşıklarla siyah havyar yiyecek'' tepkisini gösterdi.

Rusya'da 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına 99 gün kala, ilk kazanan Jose Mourinho oldu.

Premier Lig'de Manchester United'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör, Dünya Kupası'nda bir takımın başında olmayacak, ama Rusya'nın Russia Today (RT) kanalı için yorumculuk yapacak.

'1-1.71 MİLYON STERLİN' ARASI İDDİALAR

İngiliz basınında The Times Mourinho'nun RT ile 5 gün için en az 1 milyon 900 bin euro'luk (1 milyon sterlinlik) bir anlaşma yaptığını iddia etti. Hatta tabloid basın, ücreti 1.71 milyon sterline kadar çıkardı. RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise bu astronomik miktarları yalanlayan yönde bir açıklama yaptı.

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Habere göre Mourinho, Dünya Kupası’nın ilk günlerinde Moskova’da olacak, final gününde ise uydu bağlantısıyla yorumlarını aktaracak.

''Rusya'daki Dünya Kupası'na katılmak ve görüşlerimi paylaşmak için sabırsızlanıyorum'' diyen Portekizli teknik direktöre reklam ajansı Creative Artists'in en kısa sürede en büyük ücreti kazandırdığı iddia ediliyor.

'YARATICILIK HÜCUMA KALKMIŞ'

RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise iddialara ''Yaratıcılık kanat hücumuna kalkmış. Oldu olacak, 'Mourinho saatte 1 milyon sterlin kazanacak ve tek kullanımlık altın kaşıklarla siyah havyar yiyecek' diye yazsalardı'' tepkisini gösterdi.

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Ancak Mourinho'nun BBC ve ITV'nin tekliflerini reddettikten sonra RT ile anlaşması astronomik ücret dedikodularını körüklüyor. Zira Mourinho, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Yahoo için yorumculuk yapması karşılığı da 1 milyon sterlin almıştı.

SCHMEICHEL DE RT'NİN EKİBİNDE

RT, daha önce Manchester United'ın efsane kalecisi Peter Schmeichel ile Dünya Kupası'nda yorumculuk yapması için anlaşmaya varmıştı.