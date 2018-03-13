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    PAOK taraftarları Selanik protesto gösterisi

    Yunan futboluna Grexit gelebilir

    © AFP 2018/ SAKIS MITROLIDIS
    Spor
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    PAOK Başkanı İvan Savvides'in belinde silahla sahaya girip hakemleri tehdit etmesinin Yunanistan Ligi'nin süresiz askıya alınmasının ötesinde sonuçları olabilir. Şiddet olaylarının dizgininden boşaldığı Yunan futbolunun FIFA ve UEFA'nın organizasyonlarından men edilmesi gündeme geldi.

    PAOK Başkanı Ivan Savvides
    © REUTERS/
    Kulüp başkanı silahla sahaya girdi, futbol maçları askıya alındı
    PAOK-AEK maçında silahla sahaya dalıp hakemleri tehdit eden PAOK Başkanı İvan Savvides özür diledi dilemesine ama bu yüzden Yunan Ligi'nin süresiz askıya alınması sorunu nasıl çözülecek belli değil.

    Üstelik Yunan futbolunun şiddet olaylarının tırmanması yüzünden uluslararası müsabakalardan men edilmesi tartışılmaya başlandı.

    FIFA, Yunanistan Futbol Federasyonu'na ilettiği mektubunda, lig karşılaşmalarına ara verilmesini anlayışla karşıladığını bildirdi.

    FIFA'DAN MEN UYARISI

    Ancak FIFA, Yunan futbolunda tırmanan şiddet olayları önlenmezse Yunan kulüplerinin uluslararası karşılaşmalardan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında da bulundu.

    PAOK Başkanı Ivan Savvidis
    © AP Photo/ InTime Sports
    Sahaya silahla inen PAOK Başkanı Savvidis özür diledi
    'ERTELEMEK İŞE YARAMAZ'

    PAOK-AEK maçının ertelenmesi, hükümetin ligi süresiz askıya alması ve son dönemde artan şiddet olaylarına ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulunan Yunan spor sitesi Gazzetta'nın Genel Yayın Yönetmeni Thanos Sarris de ''Ligin ertelenmesi kararı etkili olmayacak'' öngörüsünde bulundu.

    'SİYASİ İRADE YOK'

    ''Sadece ligi erteleyerek şiddet ve yolsuzluğa karşı savaşmaya çalışırsanız, elinize bir şey geçmez. Birkaç hafta sonra tüm sorunlarla yine karşılaşırsınız'' uyarısı yapan Sarris, ''Yunanistan'da gerekli yasa ve yönetmelikler mevcut. Ama bunların uygulanması için siyasi irade gerekli'' dedi.

    Panathinaikos basketbol takımı
    © AFP 2018/ ANDER GILLENEA
    Türklere küfreden Panathinaikos Başkanı Giannakopulos disipline sevk edildi
    BELKİ DE ÇÖZÜM GREXIT

    UEFA ile FIFA'nın Yunan futboluna daha sıkı denetimler getirmesi gerektiğine inandığını belirten Sarris, "Belki de Kültür ve Spor Bakanlığı'nın Spordan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgos Vassiliadis'in işaret ettiği gibi şiddet ve yolsuzlukla savaşmak için ülkenin Avrupa organizasyonlarından ihraç edilmesi anlamına gelen 'Grexit' gerekli'' diye konuştu.

    'FUTBOL-SİYASET İLİŞKİSİ ÇIĞRINDEN ÇIKTI'

    Yunan futbolunda yolsuzluğun yerleşik bir hal aldığını anlatan Sarris, ''Özellikle ülkedeki ekonomik krizin ardından futbol patronları ile onların çıkarlarının korunması, şiddet olaylarının ortaya çıkmasında en bariz etken oldu. Futbol ile siyaset arasında güçlü bir ilişki var'' yorumunu yaptı.

    Dimitris Giannakopoulos
    © Fotoğraf: Twitter
    Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopulos'un cezasına indirim

    OLY-PANA KARŞI

    BBC Türkçe'nin haberine göre Spor Bakan Yardımcısı Yorgos Vasiliades'in lig karşılaşmalarını süresiz erteleme kararı başta Olympiakos ve Panathinaikos olmak üzere büyük kulüpler tarafından kabul görmedi.

    Daha küçük kulüpler ise ''Büyük kulüplerin işlediği hataların cezasını biz çekmeyiz'' türünde açıklamalar yaptı.

    'YENİ KURALLAR KABUL EDİLMEZSE İSTİFA EDERİM'

    Polonya Bayrağı
    © AP Photo/ Alik Keplicz
    Taraftarlar, otoparkta takımlarının futbolcularına saldırdı

    Futbol kulüplerinin başkanları ve yöneticileriyle bir araya gelecek Vasiliades ise Yunan futboluna yeni kurallar getirilmesi için mücadele edeceğini, bunda başarılı olmazsa istifa edeceğini söyledi.

    'DÜZEN TESİS EDECEKSE MEN GELSİN'

    Vasiliades ''Aksi halde varsın Yunan takımları uluslararası müsabakalardan men edilsin. Yeter ki Yunan futbolu bir düzene girsin'' diye konuştu.

    Etiketler:
    Panathinaikos, Olympiakos, FIFA, UEFA, Gazzetta, Yunanistan Futbol Federasyonu, AEK, PAOK, Yunan Ligi, Yorgos Vasiliades, Thanos Sarris, Ivan Savvides, Yunanistan
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