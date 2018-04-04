Tüm dünya 2.27'lik röveşatayı konuşuyor

Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği maça 2 gol 1 asistle damgasını vuran Cristiano Ronaldo'nun ikinci golde rövaşata atarken en az 2.27 metre zıpladığı belirlendi.

Ronaldo o muhteşem golü atmak için 2.27 metre zıplamış 😯 pic.twitter.com/HOAMwe4pJw — Tivibu Spor (@tivibuspor) 3 Nisan 2018

İTALYAN TARAFTARA BUNU YAPTIRDI

​Hatta Eurosport kanalı, zıplama yüksekliğini 2.30 metre olarak hesapladı.

Juventus'un taraftarlarının muhteşem golün ardından alkışladığı Ronaldo, İtalyan devinin efsane kalecisi Gianluigi Buffon tarafından da tebrik edildi.

Cristiano Ronaldo:



"Thank you to all the Juventus fans who appreciated me. That moment almost made me cry. I will always have a place for you in my heart."pic.twitter.com/lxRx0GL3j8 — Football Stuff (@FootbalIStuff) 4 Nisan 2018

FUTBOLUN DEVLERİ, ÖNÜNDE EĞİLDİ

Alkışlar, tebrikler bununla kalmadı. İngilizlerin efsane golcüsü Gary Lineker ''Bir çok harika gol gördüm; ancak Ronaldo'nun golü kesinlikle olağanüstü'' dedi.

Seen a lot of great goals in my time but that is absolutely breathtaking from Ronaldo. — Gary Lineker (@GaryLineker) 3 Nisan 2018

Artık TV yorumculuğu yapan ​Lineker, Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi varken Ronaldo'yu nasıl övebildiğine dair tepkiler alınca, iki futbolcuyu da beğenme hakkını savundu.

Is there any chance of us just enjoying 2 of the greatest players to ever don a pair of football boots rather than the incessant comparisons every time one of them does something truly remarkable? https://t.co/OPmIggImOM — Gary Lineker (@GaryLineker) 3 Nisan 2018

This sums up folk on Twitter. Because I marvel at the greatness of Messi doesn’t mean I can’t also enjoy the brilliance of Ronaldo. Will never understand that to adore one means you must abhor the other. https://t.co/H0nyaNDXeY — Gary Lineker (@GaryLineker) 3 Nisan 2018

​İngilizlerin efsane savunma oyuncusu Rio Ferdinand da ''Stadyumdaki rakip taraftarlar büyük Cristiano'nun rövaşata golünü alkışlıyor. Çitayı yükseltmeye devam ediyor. Acımasız'' dedi.

The opposing fans in the stadium applauding the great @cristiano after the bicycle kick and rightly so.

Keeps on upping the ante — relentless! #Ronaldo 🔥 pic.twitter.com/wXOxvFAEYZ — Rio Ferdinand (@rioferdy5) 3 Nisan 2018

​TV'de Lineker ve Frank Lampard ile birlikte golü yorumlayan ve Ronaldo-Messi karşılaştırması da yapan Ferdinand, Ronaldo'nun golü ile Wayne Rooney'nin Manchester United formasıyla attığı rövaşatayı kıyaslayan anket başlattı.

​Ferdinand, Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane'ın Ronaldo'nun golü karşısında inanamaz halde saçsız başını ovuşturmasına da dikkat çekti.

When you are making Zidane rub his head in disbelief 🙈😂 #UCL pic.twitter.com/cyzLyN8bOp — Rio Ferdinand (@rioferdy5) 3 Nisan 2018

​Amerikan basketbol ligi NBA'in en büyük yıldızlarından LeBron James, Ronaldo'nun rövaşatası karşısında hayret nidası çıkaranlara katıldı: ''Bu hiç adil değil. Ayıp!''

​Geçen yıl futbolu bırakan İspanyol Álvaro Arbeloa ''Ronaldo şimdi Dünya'yı terkedip Marslılarla oynayabilir. Burada her şeyi yaptı'' derken, Hollanda futbolunun çıkardığı efsanelerden Ruud Gullit ''Aman tanrım, bu ne gol'' diye haykırdı.

GALATASARAY'A ATIF

Manchester United'ın 20 yaşındaki golcüsü Marcus Rashford ''Cristiano Ronaldo şaka olmalı. Nasıl bir oyuncu'' tepkisini gösterirken İngiliz futbolunun tecrübeli isimlerinden Peter Crouch, Ronaldo paylaşımında Galatasaray'a göndermede bulundu.

There is only a few of us who can do that — Peter Crouch (@petercrouch) 3 Nisan 2018

''Bunu dünyada yapabilecek çok az kişiyiz'' diyen uzun boylu forvet, 2006-07 Şampiyonlar Ligi gruplarında Liverpool'un evinde Galatasaray'ı yendiği maçta attığı harika röveşata golüne atıf yaptı.

ZIDANE: BENİM GOLÜM DAHA İYİYDİ

Real Madrid teknik direktörü Zidane da Juventus'a karşı muhteşem futbol oynadıklarını söylerken 2002 Şampiyonlar Ligi finalinde Bayer Leverkusen'e karşı sol ayak volesiyle kaydettiği golün Ronaldo'nun rövaşatasından 'daha iyi' olduğu esprisini yaptı.

Zidane v Ronaldo… "My one is prettier." 😄#UCL pic.twitter.com/LjPj0X0v3e — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 4 Nisan 2018

Fransız orta saha efsanesi ''Ronaldo'nun kafasının üstünden gönderdiği golü mü diyorsunuz? Benim Glasgow'da oynanan finalde attığım gol onunkinden daha iyiydi'' deyince sosyal medayada hatıralar canlandı.

Zidane, attığı bu golü Ronaldo'nun golünden daha güzel buluyor. Sizce? pic.twitter.com/IzaXcXlzl6 — Spoura (@spouraspor) 4 Nisan 2018

RONALDO: BEN DE BEKLEMİYORDUM

​Geçen yıl finalde yendikleri Juventus'u bir kez daha üzmelerine rağmen kendisini alkışlayan taraftarlara ellerini kavuşturarak teşekkür eden Ronaldo, maçın ardından uzatılan mikrofonlara ''Muhteşem bir goldü. Ne diyebilirim? Fantastik. Öyle bir gol atmayı beklemiyordum'' diye konuştu.

Cristiano Ronaldo: "I didn't expect to score that goal."#UCL pic.twitter.com/ekUv0j5ZUd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 3 Nisan 2018

Ancak Twitter'da maç öncesi antremanlarda bu poziyon üzerinde çalıştığına dair paylaşımlar da yapıldı.

Practice makes perfect!



Cristiano Ronaldo was doing bicycle kicks in training just 24 hours before his madness vs. Juventus last night 🚲💥 pic.twitter.com/1A79POwm9b — Dugout (@Dugout) 4 Nisan 2018

ÜST ÜSTE 10 MAÇTA GOL ATMA REKORU

Bir kez daha tarihe geçen 33 yaşındaki Portekizli yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını aşan ilk futbolcu unvanını almasının ardından, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 10 maç gol atan ilk futbolcu oldu.

Most goals: 119 ✔️

Only player to score in 10 straight games ✔️

Most final wins: 🏆🏆🏆🏆✔️

Most goals in a season: 17 (2013/14) ✔️



Cristiano Ronaldo = #UCL legend 👍 pic.twitter.com/E0OXrsTOJ3 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 3 Nisan 2018

© REUTERS/ Sergio Perez Ronaldo futbol tarihinde bir ilki başardı

Juventus karşısında turnuva kariyerinin 95. galibiyetine ulaşan Ronaldo, Porto'nun kalesini koruyan İspanyol file bekçisi Iker Casillas'ın bu alandaki rekoruna ortak oldu.

Juventus'a turnuva kariyerinin en hızlı golünü atan Ronaldo, hakem Cüneyt Çakır'ın başlama düdüğünden 2 dakika 47 saniye sonra takımını 1-0 öne geçirdi.

© REUTERS/ Benoit Tessier Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek MESSİ VE RAUL'U GEÇTİ

Juventus ağlarını iki kez sarsarak turnuvada çeyrek final seviyesinde toplam 22. golünü kaydeden Ronaldo, çeyrek final seviyesinde 10'ar gol atan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile Real Madrid'in eski golcüsü Raul Gonzalez'in toplamından fazla skor üretti.

JUVENTUS İLE BUFFON'UN BELALISI

© Fotoğraf: YouTube Dilmen'den Ibrahimovic yorumu: Kendisi ateist, attığı gollerden sonra düşünmesi lazım Ronaldo, çeyrek finallerde bugüne kadar 21 gol atan Juventus'u da geçti. Turnuvada çeyrek final düzeyinde en fazla golü 59 kez fileleri havalandıran Real Madrid kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ve dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Buffon'a karşı gol yollarında etkili performansıyla dikkati çeken Ronaldo, Juventus ile oynadıkları son 6 maçta 9 kez fileleri havalandırdı, Buffon'un koruduğu kaleye çektiği son 10 isabetli şutun 9'unda gol sevinci yaşadı.