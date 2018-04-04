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    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği maça 2 gol 1 asistle damgasını vuran Cristiano Ronaldo'nun ikinci golde rövaşata atarken en az 2.27 metre zıpladığı belirlendi.

    Tüm dünya 2.27'lik röveşatayı konuşuyor

    © AFP 2018/ Alberto PIZZOLI
    Spor
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    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği maç, Cristiano Ronaldo'nun attığı rövaşata golüyle tarihe geçti. Spor dünyasının en ünlü isimleri, Real Madrid'in Portekizli yıldızına şapka çıkardı.

    Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği maça 2 gol 1 asistle damgasını vuran Cristiano Ronaldo'nun ikinci golde rövaşata atarken en az 2.27 metre zıpladığı belirlendi.

    İTALYAN TARAFTARA BUNU YAPTIRDI

    ​Hatta Eurosport kanalı, zıplama yüksekliğini 2.30 metre olarak hesapladı.

    Juventus'un taraftarlarının muhteşem golün ardından alkışladığı Ronaldo, İtalyan devinin efsane kalecisi Gianluigi Buffon tarafından da tebrik edildi. 

    FUTBOLUN DEVLERİ, ÖNÜNDE EĞİLDİ

    Alkışlar, tebrikler bununla kalmadı. İngilizlerin efsane golcüsü Gary Lineker ''Bir çok harika gol gördüm; ancak Ronaldo'nun golü kesinlikle olağanüstü'' dedi.

    Artık TV yorumculuğu yapan ​Lineker, Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi varken Ronaldo'yu nasıl övebildiğine dair tepkiler alınca, iki futbolcuyu da beğenme hakkını savundu.

    ​İngilizlerin efsane savunma oyuncusu Rio Ferdinand da ''Stadyumdaki rakip taraftarlar büyük Cristiano'nun rövaşata golünü alkışlıyor. Çitayı yükseltmeye devam ediyor. Acımasız'' dedi.

    ​TV'de Lineker ve Frank Lampard ile birlikte golü yorumlayan ve Ronaldo-Messi karşılaştırması da yapan Ferdinand, Ronaldo'nun golü ile Wayne Rooney'nin Manchester United formasıyla attığı rövaşatayı kıyaslayan anket başlattı.

    ​Ferdinand, Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane'ın Ronaldo'nun golü karşısında inanamaz halde saçsız başını ovuşturmasına da dikkat çekti.

    ​Amerikan basketbol ligi NBA'in en büyük yıldızlarından LeBron James, Ronaldo'nun rövaşatası karşısında hayret nidası çıkaranlara katıldı: ''Bu hiç adil değil. Ayıp!''

    ​Geçen yıl futbolu bırakan İspanyol Álvaro Arbeloa ''Ronaldo şimdi Dünya'yı terkedip Marslılarla oynayabilir. Burada her şeyi yaptı'' derken, Hollanda futbolunun çıkardığı efsanelerden Ruud Gullit ''Aman tanrım, bu ne gol'' diye haykırdı.

    GALATASARAY'A ATIF

    Manchester United'ın 20 yaşındaki golcüsü Marcus Rashford ''Cristiano Ronaldo şaka olmalı. Nasıl bir oyuncu'' tepkisini gösterirken İngiliz futbolunun tecrübeli isimlerinden Peter Crouch, Ronaldo paylaşımında Galatasaray'a göndermede bulundu.

    ''Bunu dünyada yapabilecek çok az kişiyiz'' diyen uzun boylu forvet, 2006-07 Şampiyonlar Ligi gruplarında Liverpool'un evinde Galatasaray'ı yendiği maçta attığı harika röveşata golüne atıf yaptı.

    ZIDANE: BENİM GOLÜM DAHA İYİYDİ

    Real Madrid teknik direktörü Zidane da Juventus'a karşı muhteşem futbol oynadıklarını söylerken 2002 Şampiyonlar Ligi finalinde Bayer Leverkusen'e karşı sol ayak volesiyle kaydettiği golün Ronaldo'nun rövaşatasından 'daha iyi' olduğu esprisini yaptı.

    Fransız orta saha efsanesi ''Ronaldo'nun kafasının üstünden gönderdiği golü mü diyorsunuz? Benim Glasgow'da oynanan finalde attığım gol onunkinden daha iyiydi'' deyince sosyal medayada hatıralar canlandı.

    RONALDO: BEN DE BEKLEMİYORDUM

    ​Geçen yıl finalde yendikleri Juventus'u bir kez daha üzmelerine rağmen kendisini alkışlayan taraftarlara ellerini kavuşturarak teşekkür eden Ronaldo, maçın ardından uzatılan mikrofonlara ''Muhteşem bir goldü. Ne diyebilirim? Fantastik. Öyle bir gol atmayı beklemiyordum'' diye konuştu.

    Ancak Twitter'da maç öncesi antremanlarda bu poziyon üzerinde çalıştığına dair paylaşımlar da yapıldı.

    ÜST ÜSTE 10 MAÇTA GOL ATMA REKORU

    Bir kez daha tarihe geçen 33 yaşındaki Portekizli yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını aşan ilk futbolcu unvanını almasının ardından, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 10 maç gol atan ilk futbolcu oldu.

    Cristiano Ronaldo
    © REUTERS/ Sergio Perez
    Ronaldo futbol tarihinde bir ilki başardı
    CASILLAS'IN REKORUNA ORTAK

    Juventus karşısında turnuva kariyerinin 95. galibiyetine ulaşan Ronaldo, Porto'nun kalesini koruyan İspanyol file bekçisi Iker Casillas'ın bu alandaki rekoruna ortak oldu.

    Juventus'a turnuva kariyerinin en hızlı golünü atan Ronaldo, hakem Cüneyt Çakır'ın başlama düdüğünden 2 dakika 47 saniye sonra takımını 1-0 öne geçirdi.

    Cristiano Ronaldo
    © REUTERS/ Benoit Tessier
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    MESSİ VE RAUL'U GEÇTİ

    Juventus ağlarını iki kez sarsarak turnuvada çeyrek final seviyesinde toplam 22. golünü kaydeden Ronaldo, çeyrek final seviyesinde 10'ar gol atan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile Real Madrid'in eski golcüsü Raul Gonzalez'in toplamından fazla skor üretti.

    JUVENTUS İLE BUFFON'UN BELALISI

    Rıdvan Dilmen
    © Fotoğraf: YouTube
    Dilmen'den Ibrahimovic yorumu: Kendisi ateist, attığı gollerden sonra düşünmesi lazım
    Ronaldo, çeyrek finallerde bugüne kadar 21 gol atan Juventus'u da geçti. Turnuvada çeyrek final düzeyinde en fazla golü 59 kez fileleri havalandıran Real Madrid kaydetti.

    Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ve dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Buffon'a karşı gol yollarında etkili performansıyla dikkati çeken Ronaldo, Juventus ile oynadıkları son 6 maçta 9 kez fileleri havalandırdı, Buffon'un koruduğu kaleye çektiği son 10 isabetli şutun 9'unda gol sevinci yaşadı.

    Etiketler:
    Rövaşata, Real Madrid, Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi, LeBron James, Zinedine Zidane, Rio Ferdinand, Lionel Messi, Gary Lineker, Gianluigi Buffon, Cüneyt Çakır, Cristiano Ronaldo, Avrupa
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