Iniesta, Barça'ya gözyaşlarıyla veda etti

© AFP 2018 / LLUIS GENE Barcelona tarihinde bir ilk: Iniesta ile ‘ömürlük sözleşme’ 8

İspanyol futbol liginin Katalan devi Barcelona'daki yaprak dökümüne orta sahanın büyücüsü Andres Iniesta da katılırken, Barça'nın efsane üçlüsünü oluşturan Xavi-Iniesta-Messi'den geriye sadece üçüncüsü kaldı.

33 yaşındaki futbolcunun 22 yılını geçirdiği Barça'dan ayrılışını duyurmak için düzenlediği basın toplantısına takım ve kulübün yönetim kurulunun tamamı katıldı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Iniesta ''Asla Barça'ya karşı oynamam demiştim, dolayısıyla Avrupa'da oynamayacağım'' vurgusu yaptı.

Andrés Iniesta: "I have said I will never play against Barça, so I won't play in Europe."#UCL #GraciasIniesta pic.twitter.com/RRpHdNXrjd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 27 Nisan 2018

Nereye gideceğini açıklamayan İspanyol futbolcunun kariyerine Çin'de devam edebileceği konuşuluyor.

Barça kaptanı, basın toplantısında "Bu kararı alırken çok düşündüm. Barcelona bana her şeyi veren, dünyanın en büyük kulübü. Bu benim için çok zor bir gün, çünkü tüm yaşamım boyunca buradaydım, buradaki evime ve hayatıma elveda demek çok zor'' diye konuştu.

''Barça'da kariyerimi bitirsem hala kendimi yararlı, önemli hissetmem ve kupalar kazanmam gerekir'' diye ekledi.

İspanya'nın Kastilya–La Mancha özerk bölgesinin Albacete vilayetinin Fuentealbilla köyünde dünyaya gelen ve çocuk takımları arasında bir turnuvada keşfedilen Iniesta, Barça'nın futbol akademisi La Masia'ya 12 yaşında katıldı.

2002 yılında 18 yaşındayken Barcelona B Takımı'ndan A Takımı'na yükselen İspanyol yıldız, bugüne dek Barcelona'yla 31, milli takımla 3 kupa kazandı.

En çok kupa kazanan İspanyol futbolcu unvanı Iniesta'ya ait. Bunların 8'i La Liga, 4'ü Şampiyonlar Ligi kupaları. İspanya milli takımının 2008 ve 2012'de UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, 2010'da FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasında da başrolü oynadı.