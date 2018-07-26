Barcelona'nın erkek takımı birinci sınıf, kadın takımı ekonomi uçtu

© REUTERS / Albert Gea Barcelona: Biz de Beşiktaş'ın yaptığı gibi yapabiliriz

Yaz turuna katılmak üzere ABD'ye uçan Airbus A340-600 modeli uçakta seyahat eden Katalan kulüp, kadın takımın 'daha düşük kalitede' seyahat etmesinden ötürü tartışma konusu oldu.

Her iki tarafın kaptanları, kalkıştan önce birinci sınıfta fotoğraflandı, ancak Fran Sanchez'in oyuncuları, uçak kalktıktan sonra diğer alana oturdu. Öte yandan, Barcelona yönetiminin, uçuşun ayarlandığı esnada kadın takımının tura katılıp katılmayacağını bilmediği ve 36 kişilik yer bulunan birinci sınıf koltuklarda ise yalnıca Ernesto Valverde'nin personeli ve oyuncuları için yeterli sayıda yer olduğundan böyle bir uygulamaya gittiği iddia edildi.

🚙😂 On the road to the practice! / Camí de l’entrenament / Camino al entrenamiento! #FCBFemeni #USTour2018 pic.twitter.com/Yn7Qus8PzP — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) 25 Temmuz 2018

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KADIN FUTBOLCULAR: DAHA KÖTÜ YOLCULUKLAR DA YAŞADIK

Yaşanan bu durum sosyal medyada kimi eleştirilere yol açsa da, Barcelona'nın kadın oyuncuları durumu 'anlayışla' karşılıyor.

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU Danimarka Erkek Milli Takımı'ndan kadın futbolculara destek: Bizden alın, onlara verin

Takımın forvet oyuncularından Alexia Putellas, "Barcelona'nın kadın futbolunu desteklediğini gayet iyi biliyorsunuz, fakat bu, sıfırdan 100'e doğru aniden gidemeyeceğiniz için, aşamalı olarak gerçekleşecek bir durum" ifadelerini kullandı.

Putellas ayrıca şunları söyledi: "Keşke her zaman böyle yerlere gitsek. Kısa zaman öncesine kadar arabayla yolculuk yapıyorduk ki çok daha kötüydü. Barcelona, kadın futbolunun profesyonelleştirilmesi konusunda öncü bir kulüp. Yolculuğun Portland'dan Los Angeles'a yapılacak ikinci kısmında herkesin birinci sınıfta yolculuk yapacaklarını göreceksiniz."

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