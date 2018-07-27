Özil'den Arsenal taraftarına teşekkür

Irkçılık ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımı Arsenal'in Singapur'da İspanyol ekibi Atletico Madrid'le yaptığı karşılaşmada kendisine destek olan taraftara teşekkür etti.

© REUTERS / Edgar Su Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'den Özil itirafı: Üzgünüm

Singapur'da dün Özil'in takımı Arsenal ile Atletico Madrid Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 biten maçı Atletico Madrid penaltılarda 3-1'lik skorla kazandı. 23 bin kişinin bulunduğu stadyumda Londralı ekibin taraftarı çoğunluktaydı.

Maçı yedek kulübesinden izleyen Özil sahaya çıkmasa da oyuncunun görüntüsü dev ekrana yansıtıldığında taraftardan büyük alkış aldı.

​Maçın ardından 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Özil kendisini yalnız bırakmayan Arsenal taraftarına teşekkür etti.

Tarfatara imza dağıttığı fotoğrafını da mesajına iliştiren Özil "Singapur'daki Gunners'a (Topçular) bu akşam göstedikleri çok fazla sevgi nedeniyle teşekkür ederim" dedi.

Kr​iz, Almanya'nın Türk asıllı tbolcuları Mesut Özil ile İlkay Gündoğan ve Türkiye milli takım futbolcusu Cenk Tosun'un, mayıs ayında Londra'yı ziyaret eden AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmeleri ve Premier Lig'de giydikleri formaları hediye etmeleriyle başlamıştı.

Görüşmesinin ardından basının ve Almanya Futbol Federasyonu Başkanı'nın kendisine ırkçılık ve ayrımcılık yaptığını söyleyen Özil "Irkçılığı asla kabul edemem. Bu yüzden Almanya Milli Takımı'nda forma giymeyi istemiyorum" diyerek Alman Milli Takımı'nı bırakmıştı.