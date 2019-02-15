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    Manchester United efsanesi Eric Harrison ile 92 Sınıfı

    '92 Sınıfı', hocasının ardından selam durdu: Bizi biz yapan adamı kaybettik

    © Fotoğraf : Twitter
    Spor
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    Manchester United'ı efsane bir takıma dönüştüren '92 Sınıfı'nın oyuncuları, kendilerini keşfeden ve yetiştiren Eric Harrison'ın 81 yaşında ölümünün ardından sevgi ve saygı mesajlarını paylaştı.

    Manchester United'ın efsane kadrosunun yapı taşları olan Gary ve Phil Neville, Nicky Butt, Paul Scholes, Ryan Giggs ve David Beckham'ı tanımayan futbolsever dünyada yoktur. Onları keşfedip yetiştiren Eric Harrison'ın adını ise duyan pek yoktur. Harrison'ın eseri olan Manchester United'ın '92 Sınıfı', sevgili hocalarının 81 yaşında bu dünyadan göçmesi üzerine paylaştıkları mesajlarla adının tüm dünyada yankılanmasını sağladı.

    Neville kardeşler, Giggs, Scholes, Butt ve Beckham, Harrison'ın ardından "Bizi olduğumuz şey yapan adamı kaybettik" dedi.

    Gary Neville Twitter'da kalp emojisiyle şu mesajı paylaştı:

    "Akıl hocamızı, koçumuzu ve bizi biz yapan adamı kaybettik. Bize nasıl futbol oynanacağını, nasıl hiç vazgeçilmeyeceğini, kendi bireysel mücadelelerini kazanmanın ne kadar önemli olduğunu ve Manchester United Futbol Kulübü'nde oynamak için neler yapmamız gerektiğini öğretti. Eric, her şeyi sana borçluyuz."

    Aynı fotoğraf, aynı slogan ve bir de kişisel hikaye Beckham'ın Instagram paylaşımından geldi. Altında 'Gary, Phil, Ryan, Paul, Nicky ve David' ortak imzasıyla:

    "Akıl hocamızı, koçumuzu ve bizi biz yapan adamı kaybettik. Bize nasıl futbol oynanacağını, nasıl hiç vazgeçilmeyeceğini, kendi bireysel mücadelelerini kazanmanın ne kadar önemli olduğunu ve Manchester United Futbol Kulübü'nde oynamak için neler yapmamız gerektiğini öğretti."

    "Ne zaman futbol oynasak hep bizi izlerdi, hep bizimleydi. Bana ARTIK HOLLYWOOD PASI YOK dediğini duyuyorum hala. Antreman sahasında biz oynarken ya gururlu bir gülümsemeyle ya da cama patlattığı yumruğun gümbürtüsüyle muhtemelen bana o pasları atmamamı en nazik tarzda tavsiye etmek üzere her an aşağı inecek şekilde yukardan bize bakarken görüyorum onu hala. En önemlisi, nasıl çok çalışacağımızı, birbirimize saygı göstereceğimizi ve bunu sadece sahada bırakmayacağımızı anlamamızı sağlamasıydı. Bize verdiği hayat derslerini unutmayacağız. Eric seni seviyoruz ve her şeyi sana borçluyuz."

     

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    We’ve lost our mentor, our coach and the man who made us. He taught us how to play, how to never give up, how important it was to win your individual battles and what we needed to do to play for Manchester United Football Club. He was always watching and always with us everytime we played, I can still hear him telling me NO MORE HOLLYWOOD PASSES. I can still see him as we played on The Cliff training ground looking down on us either with a proud smile or a loud bang of his fist on the window knowing any minute he would be on his way down to probably advise me in the most polite way to stop playing those passes. More importantly he made us understand how to work hard and respect each other and not just on the pitch. We won’t forget the life lessons he gave us. Eric we love you and owe you everything. ❤ Gary, Phil, Ryan, Paul, Nicky and David.

    David Beckham (@davidbeckham)'in paylaştığı bir gönderi (13 Şub, 2019, 11:59ös PST)

     

    Kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşımın yanısıra United denilince akla gelen ilk isim de kişisel saygı duruşunda bulundu.

    1986'da A Takımı menajeri olarak geldiğinde Manchester United'ın scouting ağını baştan sona yenilemiş olan Sir Alex Ferguson da en iyi genç oyuncuları kendisine teslim etmiş Harrison'ın ardından şunları söyledi:

    "Eric'in sadece Manchester United'a değil, futbola katkısı inanılmazdır. Menajer olarak geldiğimde gençleri geliştirme bölümünün başında Eric olduğu için çok şanslıydım. Onun sadece 92 Sınıfı değil tüm genç oyuncularla çalışmasını izledim. O bu genç oyuncularda karakter ve kararlılık inşa etti. Bir öğretmendi, bu oyunculara bir yol, bir tercih sundu ve bunu kendi çok çalışması ve fedakarlığıyla yaptı. O eğitimi gençlere verebilmesi, aktarabilmesi, onu zamanımızın en büyük koçlarından biri yaptı."

    "Kişisel düzeyde Eric'in şeytani, nüktedan bir espri tarzı vardı ve lafı dolandırmadan konuşurdu ve bu huylarına hayrandım."

    Manchester United A Takımı'nda Ole Gunnar Solskjær'in menajerliği altında koçluk yapan, takımın eski oyuncularından Mike Phelan da şu paylaşımı yaptı:

    "Büyük bir koç ve daha da önemlisi büyük bir adam HUZUR İÇİNDE UYU Eric Man Utd futbol kulübüne çok şey verdin."

    Manchester United'ın efsane oyuncularından olup şimdi takımda koç yardımcılığı yapan Michael Carrick de şunları dedi:

    "Çok üzücü. Düşüncelerimiz Eric'in dostları ve ailesiyle birlikte. Yıllardır Eric'in genç takımdam gelen futbolcular üzerindeki etkisiyle ilgili çok hikaye dinledim. Onları eğitip geliştirerek dünyanın en iyi futbolcuları arasına sokması. Kulübün ayrılmaz bir parçasıydı. HUZUR İÇİNDE UYU."

    Old Trafford'da 27 yıl geçiren Harrison, United'ı 4 kez FA Genç Kupası finaline çıkardı, 1992 ve 95'te Kupa'yı kaldırttı. 2017'de futbola hizmetlerinden ötürü Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görüldü.

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