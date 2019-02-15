'92 Sınıfı', hocasının ardından selam durdu: Bizi biz yapan adamı kaybettik

Manchester United'ın efsane kadrosunun yapı taşları olan Gary ve Phil Neville, Nicky Butt, Paul Scholes, Ryan Giggs ve David Beckham'ı tanımayan futbolsever dünyada yoktur. Onları keşfedip yetiştiren Eric Harrison'ın adını ise duyan pek yoktur. Harrison'ın eseri olan Manchester United'ın '92 Sınıfı', sevgili hocalarının 81 yaşında bu dünyadan göçmesi üzerine paylaştıkları mesajlarla adının tüm dünyada yankılanmasını sağladı.

Neville kardeşler, Giggs, Scholes, Butt ve Beckham, Harrison'ın ardından "Bizi olduğumuz şey yapan adamı kaybettik" dedi.

Gary Neville Twitter'da kalp emojisiyle şu mesajı paylaştı:

"Akıl hocamızı, koçumuzu ve bizi biz yapan adamı kaybettik. Bize nasıl futbol oynanacağını, nasıl hiç vazgeçilmeyeceğini, kendi bireysel mücadelelerini kazanmanın ne kadar önemli olduğunu ve Manchester United Futbol Kulübü'nde oynamak için neler yapmamız gerektiğini öğretti. Eric, her şeyi sana borçluyuz."

We’ve lost our mentor, our coach and the man who made us. He taught us how to play, how to never give up, how important it was to win your individual battles and what we needed to do to play for Manchester United Football Club. Eric we owe you everything ❤️ pic.twitter.com/iv0uisTGCl — Gary Neville (@GNev2) 14 Şubat 2019

Aynı fotoğraf, aynı slogan ve bir de kişisel hikaye Beckham'ın Instagram paylaşımından geldi. Altında 'Gary, Phil, Ryan, Paul, Nicky ve David' ortak imzasıyla:

"Akıl hocamızı, koçumuzu ve bizi biz yapan adamı kaybettik. Bize nasıl futbol oynanacağını, nasıl hiç vazgeçilmeyeceğini, kendi bireysel mücadelelerini kazanmanın ne kadar önemli olduğunu ve Manchester United Futbol Kulübü'nde oynamak için neler yapmamız gerektiğini öğretti."

"Ne zaman futbol oynasak hep bizi izlerdi, hep bizimleydi. Bana ARTIK HOLLYWOOD PASI YOK dediğini duyuyorum hala. Antreman sahasında biz oynarken ya gururlu bir gülümsemeyle ya da cama patlattığı yumruğun gümbürtüsüyle muhtemelen bana o pasları atmamamı en nazik tarzda tavsiye etmek üzere her an aşağı inecek şekilde yukardan bize bakarken görüyorum onu hala. En önemlisi, nasıl çok çalışacağımızı, birbirimize saygı göstereceğimizi ve bunu sadece sahada bırakmayacağımızı anlamamızı sağlamasıydı. Bize verdiği hayat derslerini unutmayacağız. Eric seni seviyoruz ve her şeyi sana borçluyuz."

Kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşımın yanısıra United denilince akla gelen ilk isim de kişisel saygı duruşunda bulundu.

We are extremely saddened to report that our former youth coach Eric Harrison passed away last night. Our thoughts and prayers go out to Eric's family and friends at this sad and difficult time. pic.twitter.com/vS94a8MKxr — Manchester United (@ManUtd) 14 Şubat 2019

1986'da A Takımı menajeri olarak geldiğinde Manchester United'ın scouting ağını baştan sona yenilemiş olan Sir Alex Ferguson da en iyi genç oyuncuları kendisine teslim etmiş Harrison'ın ardından şunları söyledi:

"Eric'in sadece Manchester United'a değil, futbola katkısı inanılmazdır. Menajer olarak geldiğimde gençleri geliştirme bölümünün başında Eric olduğu için çok şanslıydım. Onun sadece 92 Sınıfı değil tüm genç oyuncularla çalışmasını izledim. O bu genç oyuncularda karakter ve kararlılık inşa etti. Bir öğretmendi, bu oyunculara bir yol, bir tercih sundu ve bunu kendi çok çalışması ve fedakarlığıyla yaptı. O eğitimi gençlere verebilmesi, aktarabilmesi, onu zamanımızın en büyük koçlarından biri yaptı."

"Kişisel düzeyde Eric'in şeytani, nüktedan bir espri tarzı vardı ve lafı dolandırmadan konuşurdu ve bu huylarına hayrandım."

Sir Alex Ferguson on Eric Harrison: "He was a teacher, he gave these players a path, a choice and he only did that through his own hard work and sacrifice. He was able to impart that education to the young which made him one of the greatest coaches of our time." pic.twitter.com/CAmuFBOKqK — Squawka News (@SquawkaNews) 14 Şubat 2019

Manchester United A Takımı'nda Ole Gunnar Solskjær'in menajerliği altında koçluk yapan, takımın eski oyuncularından Mike Phelan da şu paylaşımı yaptı:

"Büyük bir koç ve daha da önemlisi büyük bir adam HUZUR İÇİNDE UYU Eric Man Utd futbol kulübüne çok şey verdin."

A great coach and more importantly a great man RIP Eric you brought so much to @ManUtd football club https://t.co/LeWOFUmOav — Mike Phelan (@Mike_Phelan_1) 14 Şubat 2019

Manchester United'ın efsane oyuncularından olup şimdi takımda koç yardımcılığı yapan Michael Carrick de şunları dedi:

"Çok üzücü. Düşüncelerimiz Eric'in dostları ve ailesiyle birlikte. Yıllardır Eric'in genç takımdam gelen futbolcular üzerindeki etkisiyle ilgili çok hikaye dinledim. Onları eğitip geliştirerek dünyanın en iyi futbolcuları arasına sokması. Kulübün ayrılmaz bir parçasıydı. HUZUR İÇİNDE UYU."

So sad.

Thoughts are with Eric’s friends and family.

I’ve heard so many stories over the years about the influence Eric had on the lads coming through the youth team. Schooling and developing them into some of the worlds best players.

Such an integral part of the club.

RIP🙏🏻 https://t.co/gsXhCmDv2l — Michael Carrick (@carras16) 14 Şubat 2019

Old Trafford'da 27 yıl geçiren Harrison, United'ı 4 kez FA Genç Kupası finaline çıkardı, 1992 ve 95'te Kupa'yı kaldırttı. 2017'de futbola hizmetlerinden ötürü Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görüldü.