Talisca, satın aldığı kulübe annesini başkan yaptı

© AFP 2018 / VALERY HACHE Beşiktaş'a Talisca teklifi: 8 milyon euro kazanın

Beşiktaş'taki macerasının ardından Çin'in Guanghzou Evergrande takımına transfer olan Anderson Talisca, ülkesi Brezilya'nın Bahia şehrinde bir kulüp satın aldı.

Çocukluk hayalini gerçekleştiren Sambacı, Esporte Clube Olímpia isimli yeni kulübünün başına ise başkan olarak annesi Ivone Souza'yı geçirdi.

Talisca," Başkanlık görevini şimdilik annem üstlenecek. Kulübün teknik ekibini ise zaman içinde oluşturacağız. Böyle bir şeyin hep hayalini kuruyordum. Mahalledeki çocukları toplayarak turnuva yaptırırdım. Profesyonel olduktan sonra da kafamda böyle bir plan vardı. Parasal olayı hallettikten sonra güvendiğim insanlarla birlikte bu hayali gerçekleştirdim" diye konuştu.

Anderson Talisca'nın kulüp satın alırken İtalyan bir iş adamı ile ortak olduğu ifade edildi.