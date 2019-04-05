Kayıt
17:01 05 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    2018 FIFA Dünya Kupası sırasında kullanılan bardaklardan futbol sahası

    AB InBev Efes, Rusya’da 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında kullanılan bardaklardan futbol sahası yaptı

    © Sputnik / Artur Lebedev
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Anadolu Efes’in Belçikalı AB InBev’le ortağı olduğu AB InBev Efes firmasının hazırladığı proje ile Rusya’nın Soçi kentinde 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında taraftarlarca kullanılan plastik bardaklardan bir futbol sahası yapıldı. Saha daha sonra Volgograd’a taşınacak.

    Rusya'da gerçekleşen 2018 FIFA Dünya Kupası'nın mirasını sürdürmeye yönelik bir program çerçevesinde, şampiyona sırasında kullanılan plastik bardak atıkları futbol sahasına dönüştü.

    Şampiyona maçlarını ağırlayan Soçi'deki Fişt Stadyumu'nun yanına, dünyanın dört bir yanından gelen taraftarların kullandığı bardaklardan 65x42 metre ölçülerinde bir futbol sahası yapıldı. Sahanın yapımında 2.5 ton (50 bin bardak) malzeme kullanıldı.

    ​Projeyi hazırlayan AB InBev Efes'in Pazarlama Müdürü Konstantin Tamirov "Plastik bir futbol sahası inşa etme sürecinde Rusya'daki fabrikalardaki teknolojilerden yararlanıldı. Şampiyona sırasında kullanılan bardaklar toplandı ve işlenerek sahadaki fiber ipliklere dönüştürüldü. Farklı şirketlerle aylar süren bir çalışma yürütüldü. Proje 10 milyon rubleden fazla bir maliyete yol açtı" ifadelerini kullandı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 FIFA Dünya Kupası final maçının ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte
    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
    Dünya Kupası’nda tribünler futbola, localar anlaşmaya doydu
    Soçi'de açılışı yapılan ve Fişt Stadyumu ile yerel yönetim çalışanlarının maç yaptığı saha, daha sonra Volgograd bölgesine taşınacak. Volgograd'da isteyen herkes sahada futbol oynayabilecek.

    Türkiye'nin en büyük bira şirketi Anadolu Efes ve Belçika merkezli dünyanın en büyük bira şirketi Anheuser Busch InBev, şirketlerin Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarını birleştirmişti. Yeni şirketin ismi AB InBev Efes olmuştu.

    İlgili konular:

    2018 Dünya Kupası’nın Rus ekonomisine katkısı 14 milyar doların üzerinde
    Etiketler:
    Anadolu Efes, 2018 FIFA Dünya Kupası, Soçi, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yunanistan'da göçmenler Atina garında eylem yaptı
    Yunanistan'da göçmenler Atina garında eylem yaptı
    Karikatür
    ‘NATO, ABD’den silah alanların kulübüne dönüştü’
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet