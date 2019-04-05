AB InBev Efes, Rusya’da 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında kullanılan bardaklardan futbol sahası yaptı

Anadolu Efes’in Belçikalı AB InBev’le ortağı olduğu AB InBev Efes firmasının hazırladığı proje ile Rusya’nın Soçi kentinde 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında taraftarlarca kullanılan plastik bardaklardan bir futbol sahası yapıldı. Saha daha sonra Volgograd’a taşınacak.

Rusya'da gerçekleşen 2018 FIFA Dünya Kupası'nın mirasını sürdürmeye yönelik bir program çerçevesinde, şampiyona sırasında kullanılan plastik bardak atıkları futbol sahasına dönüştü.

Şampiyona maçlarını ağırlayan Soçi'deki Fişt Stadyumu'nun yanına, dünyanın dört bir yanından gelen taraftarların kullandığı bardaklardan 65x42 metre ölçülerinde bir futbol sahası yapıldı. Sahanın yapımında 2.5 ton (50 bin bardak) malzeme kullanıldı.

Футбольное поле из 2,5 тонн переработанных пластиковых стаканов ЧМ-2018 презентовали в Сочи:https://t.co/CsOsyeoEfS pic.twitter.com/oYtF64b0Wk — ТАСС (@tass_agency) April 4, 2019

​Projeyi hazırlayan AB InBev Efes'in Pazarlama Müdürü Konstantin Tamirov "Plastik bir futbol sahası inşa etme sürecinde Rusya'daki fabrikalardaki teknolojilerden yararlanıldı. Şampiyona sırasında kullanılan bardaklar toplandı ve işlenerek sahadaki fiber ipliklere dönüştürüldü. Farklı şirketlerle aylar süren bir çalışma yürütüldü. Proje 10 milyon rubleden fazla bir maliyete yol açtı" ifadelerini kullandı.

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Soçi'de açılışı yapılan ve Fişt Stadyumu ile yerel yönetim çalışanlarının maç yaptığı saha, daha sonra Volgograd bölgesine taşınacak. Volgograd'da isteyen herkes sahada futbol oynayabilecek.

Türkiye'nin en büyük bira şirketi Anadolu Efes ve Belçika merkezli dünyanın en büyük bira şirketi Anheuser Busch InBev, şirketlerin Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarını birleştirmişti. Yeni şirketin ismi AB InBev Efes olmuştu.