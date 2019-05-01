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17:31 01 Mayıs 2019
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    1) You'll never walk alone (Liverpool)

    Liverpool taraftarlarından Barselona'da utanç verici davranışlar

    © AFP 2019 / OLI SCARFF
    Spor
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    Şampiyonlar Ligi yari final ilk karşılaşması için Barselona'ya giden Liverpool taraftarlarının iki ayrı olayda insanları ite kaka havuza fırlatmalarının görüntüleri, kulübü ve futbolseverleri utandırdı. Üçüncü bir olayda 6 Liverpool taraftarı gözaltına alındı.

    © REUTERS / ALBERT GEA
    İspanya'da şampiyon Barcelona
    İngiliz holiganların özellikle yurtdışındaki maçlarda aşırı dozda alkol tüketip önlerine gelene saldırmaları çözüm bulunamayan uluslararası bir mesele haline gelirken, Şampiyonlar Ligi yari final ilk karşılaşması için Barselona'ya giden Liverpool taraftarlarından bazılarının yaptıkları diğerlerini ve kulübü utandırdı. 

    KAHKAHALARLA KARŞILANDI

    Liverpool taraftarlarının Barselona'nın meşhur Placa Reial Meydanı'ndaki çeşmeye ayrı ayrı iki erkeği atmalarının video görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşıldı ve büyük tepki topladı.

    Şampiyonlar Ligi - Son 16 İlk Tur - Liverpool ile Bayern Munich: Alman taraftarlar yüksek bilet fiyatlarına karşı pankart açtı
    © REUTERS / Phil Noble
    Bayern ile Liverpool taraftarları pahalı bilete karşı birleşti
    İnsanların itilip kakılıp çeşmeye fırlatılmasını, çevredeki taraftarların tezahüratlar ve kahkahalarla karşıladığı gözlendi. 

    'MR. MIYAGI' DİYE ALAY ETTİLER

    İlk videoda bir Liverpool taraftarı Uzakdoğulu görünümlü yaşlı bir erkeği çeşmeye itiyor, mağdur sırılsıklam ve sinirli bir şekilde çeşmeden çıkıp bunu yapanı bulup hesap sormaya kalktığında ise kendisiyle 'Karate Kid' filmlerindeki karakterin ismi olan 'Mr Miyagi' diye alay ediliyor. 

    ​İkinci videoda ise yine bir Liverpool taraftarı Barselona'nın yerlisi gibi gözüken ve altılı bira paketi taşıyan bir erkeği bacaklarından yakaladığı gibi kafa üstü havuza atarken, kendisine çevredekilerin kahkahaları eşlik ediyor.

    ​Sosyal medya kullanıcılarının 'korkunç', 'dehşet verici', 'iğrenç' tepkisini verdiği bu görüntüleri dünya çapında pek çok futbolsever de 'utanç verici' bulduğunu belirtti. Liverpool taraftarı kullanıcılar "Bizi temsil etmiyorsunuz" vurgusu yaptı. 

    LFC: TÜMÜYLE KABUL EDİLEMEZ​

    Liverpool futbol kulübü (LFC) de hemen bir açıklama yayımlayarak taraftarların davranışını 'tümüyle kabul edilemez' diyerek kınadı. Kızıllar, bu olaylara karışanların kimliklerinin belirlenip yakalanması için hem İspanya hem de İngiliz polisiyle işbirliği yaptığını duyurdu.

    CEO'DAN NEZAKETE ÇAĞRI​

    Liverpool CEO'su Peter Moore'dan taraftarlara 'kibar, nazik, mütevazi' davranmaları çağrısı geldi. "Tüm Avrupa'yı fethettiğimize dair tezahüratı gururla söylüyoruz. Ama bu güzel şehre hak ettiği saygıyla muamele edelim ve LFC'ye yakışır tarzda hareket edelim" diyen Moore "Elbette iyi vakit geçirin, ama biz Liverpool'un ve o yüzden, haydi, nazik ve mütevazi bir ziyarette bulunalım" diye ekledi. 

    İngiliz polisi Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah'a sarılan Hindistanlı bir kadın
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    HERKES ŞİKAYETÇİ

    Bu arada Barselona'da çıkan bir başka olayda İspanyol polisi 6 Liverpool taraftarını gözaltına aldı. Polis, taraftar kavgası çıkmasını önlemek ve düzeni korumak için önlem alırken kendilerine ellerine geçeni fırlatan İngiliz tarafları gözaltına aldıkları, bir memurun hafif yaralandığı yönünde açıklama yaptı. 

    Diğer yandan bazı Liverpool taraftarları da 'merkezi alanlara kendilerini almamasından, tezahüratları engellemesinden, bayrak ve pankartları yırtmasından' yakındıkları İspanyol polisini 'aşırı ve orantısız tepki' vermekle suçladı. 

    Bu gece ​Camp Nou'da oynanacak maç için Barselona'da 5000 Liverpool taraftarının olduğu sanılıyor. Barcelona da Liverpool da Şampiyonlar Ligi'ni beşer kez kazandı. 

    Etiketler:
    UEFA Şampiyonlar Ligi, Liverpool FC, Barcelona, Barselona, İspanya
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