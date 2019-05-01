Liverpool taraftarlarından Barselona'da utanç verici davranışlar

Şampiyonlar Ligi yari final ilk karşılaşması için Barselona'ya giden Liverpool taraftarlarının iki ayrı olayda insanları ite kaka havuza fırlatmalarının görüntüleri, kulübü ve futbolseverleri utandırdı. Üçüncü bir olayda 6 Liverpool taraftarı gözaltına alındı.

© REUTERS / ALBERT GEA İspanya'da şampiyon Barcelona

İngiliz holiganların özellikle yurtdışındaki maçlarda aşırı dozda alkol tüketip önlerine gelene saldırmaları çözüm bulunamayan uluslararası bir mesele haline gelirken, Şampiyonlar Ligi yari final ilk karşılaşması için Barselona'ya giden Liverpool taraftarlarından bazılarının yaptıkları diğerlerini ve kulübü utandırdı.

KAHKAHALARLA KARŞILANDI

Liverpool taraftarlarının Barselona'nın meşhur Placa Reial Meydanı'ndaki çeşmeye ayrı ayrı iki erkeği atmalarının video görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşıldı ve büyük tepki topladı.

© REUTERS / Phil Noble Bayern ile Liverpool taraftarları pahalı bilete karşı birleşti

İnsanların itilip kakılıp çeşmeye fırlatılmasını, çevredeki taraftarların tezahüratlar ve kahkahalarla karşıladığı gözlendi.

'MR. MIYAGI' DİYE ALAY ETTİLER

İlk videoda bir Liverpool taraftarı Uzakdoğulu görünümlü yaşlı bir erkeği çeşmeye itiyor, mağdur sırılsıklam ve sinirli bir şekilde çeşmeden çıkıp bunu yapanı bulup hesap sormaya kalktığında ise kendisiyle 'Karate Kid' filmlerindeki karakterin ismi olan 'Mr Miyagi' diye alay ediliyor.

on tour with yer da pushing the locals in fountains & racially abusing them.



“Liver” 🤢 pic.twitter.com/xOzy44PVwn — Gerry (@glioriginali_) April 30, 2019

​İkinci videoda ise yine bir Liverpool taraftarı Barselona'nın yerlisi gibi gözüken ve altılı bira paketi taşıyan bir erkeği bacaklarından yakaladığı gibi kafa üstü havuza atarken, kendisine çevredekilerin kahkahaları eşlik ediyor.

Liverpool fans pushing locals into fountains in Barcelona. Disgraceful. pic.twitter.com/GneryMS1nb — Football Fights (@footbalIfights) May 1, 2019

​Sosyal medya kullanıcılarının 'korkunç', 'dehşet verici', 'iğrenç' tepkisini verdiği bu görüntüleri dünya çapında pek çok futbolsever de 'utanç verici' bulduğunu belirtti. Liverpool taraftarı kullanıcılar "Bizi temsil etmiyorsunuz" vurgusu yaptı.

If you go abroad to Europe to watch Liverpool play in a European Cup semi final, you a fucking privileged. I’d give my left bollock for that opportunity. Minority or not if you go abroad and behave like a pissed England fan you do not represent this fan base. Embarrassing — . (@ThoseScouseLads) May 1, 2019

Once again a minority of fans dragging the club through the mud who can't take their ale

These fans don't represent Liverpool football club,they don't represent the whole fan base

Decent Liverpool supporters don't condone this behaviour pic.twitter.com/m30XT2Aguh — Catherwood jft 96 (formally Day) (@Catherw96287611) May 1, 2019

LFC: TÜMÜYLE KABUL EDİLEMEZ​

Liverpool futbol kulübü (LFC) de hemen bir açıklama yayımlayarak taraftarların davranışını 'tümüyle kabul edilemez' diyerek kınadı. Kızıllar, bu olaylara karışanların kimliklerinin belirlenip yakalanması için hem İspanya hem de İngiliz polisiyle işbirliği yaptığını duyurdu.

Liverpool Football Club statement. https://t.co/kHE9TvLrT4 — Liverpool FC (@LFC) May 1, 2019

CEO'DAN NEZAKETE ÇAĞRI​

Liverpool CEO'su Peter Moore'dan taraftarlara 'kibar, nazik, mütevazi' davranmaları çağrısı geldi. "Tüm Avrupa'yı fethettiğimize dair tezahüratı gururla söylüyoruz. Ama bu güzel şehre hak ettiği saygıyla muamele edelim ve LFC'ye yakışır tarzda hareket edelim" diyen Moore "Elbette iyi vakit geçirin, ama biz Liverpool'un ve o yüzden, haydi, nazik ve mütevazi bir ziyarette bulunalım" diye ekledi.

We proudly sing that we’ve conquered all of Europe. But let’s treat this beautiful city with the respect that it deserves, and act in a manner that is befitting of LFC. By all means have a good time, but we are Liverpool, and as such,let’s visit here with grace and humility. — Peter Moore (@PeterMooreLFC) May 1, 2019

Twitter 'Dünyanın en etkili 100 kişisinden' biri seçilen Salah'dan Ortadoğu'ya çağrı: Kadınlara davranış şeklimizi değiştirmemiz şart

Bu arada Barselona'da çıkan bir başka olayda İspanyol polisi 6 Liverpool taraftarını gözaltına aldı. Polis, taraftar kavgası çıkmasını önlemek ve düzeni korumak için önlem alırken kendilerine ellerine geçeni fırlatan İngiliz tarafları gözaltına aldıkları, bir memurun hafif yaralandığı yönünde açıklama yaptı.

Diğer yandan bazı Liverpool taraftarları da 'merkezi alanlara kendilerini almamasından, tezahüratları engellemesinden, bayrak ve pankartları yırtmasından' yakındıkları İspanyol polisini 'aşırı ve orantısız tepki' vermekle suçladı.

Saw this happen earlier, huge overreaction from the Spanish police, anyone know who’s flags these belong to? https://t.co/TcmU6jOmYS — Andy Heaton (@Andrew_Heaton) April 30, 2019

Bu gece ​Camp Nou'da oynanacak maç için Barselona'da 5000 Liverpool taraftarının olduğu sanılıyor. Barcelona da Liverpool da Şampiyonlar Ligi'ni beşer kez kazandı.