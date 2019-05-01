Liverpool taraftarlarından Barselona'da utanç verici davranışlar

KAHKAHALARLA KARŞILANDI
Liverpool taraftarlarının Barselona'nın meşhur Placa Reial Meydanı'ndaki çeşmeye ayrı ayrı iki erkeği atmalarının video görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşıldı ve büyük tepki topladı.
'MR. MIYAGI' DİYE ALAY ETTİLER
İlk videoda bir Liverpool taraftarı Uzakdoğulu görünümlü yaşlı bir erkeği çeşmeye itiyor, mağdur sırılsıklam ve sinirli bir şekilde çeşmeden çıkıp bunu yapanı bulup hesap sormaya kalktığında ise kendisiyle 'Karate Kid' filmlerindeki karakterin ismi olan 'Mr Miyagi' diye alay ediliyor.
on tour with yer da pushing the locals in fountains & racially abusing them.— Gerry (@glioriginali_) April 30, 2019
“Liver” 🤢 pic.twitter.com/xOzy44PVwn
İkinci videoda ise yine bir Liverpool taraftarı Barselona'nın yerlisi gibi gözüken ve altılı bira paketi taşıyan bir erkeği bacaklarından yakaladığı gibi kafa üstü havuza atarken, kendisine çevredekilerin kahkahaları eşlik ediyor.
Liverpool fans pushing locals into fountains in Barcelona. Disgraceful. pic.twitter.com/GneryMS1nb— Football Fights (@footbalIfights) May 1, 2019
Sosyal medya kullanıcılarının 'korkunç', 'dehşet verici', 'iğrenç' tepkisini verdiği bu görüntüleri dünya çapında pek çok futbolsever de 'utanç verici' bulduğunu belirtti. Liverpool taraftarı kullanıcılar "Bizi temsil etmiyorsunuz" vurgusu yaptı.
If you go abroad to Europe to watch Liverpool play in a European Cup semi final, you a fucking privileged. I’d give my left bollock for that opportunity. Minority or not if you go abroad and behave like a pissed England fan you do not represent this fan base. Embarrassing— . (@ThoseScouseLads) May 1, 2019
Once again a minority of fans dragging the club through the mud who can't take their ale— Catherwood jft 96 (formally Day) (@Catherw96287611) May 1, 2019
These fans don't represent Liverpool football club,they don't represent the whole fan base
Decent Liverpool supporters don't condone this behaviour pic.twitter.com/m30XT2Aguh
LFC: TÜMÜYLE KABUL EDİLEMEZ
Liverpool futbol kulübü (LFC) de hemen bir açıklama yayımlayarak taraftarların davranışını 'tümüyle kabul edilemez' diyerek kınadı. Kızıllar, bu olaylara karışanların kimliklerinin belirlenip yakalanması için hem İspanya hem de İngiliz polisiyle işbirliği yaptığını duyurdu.
Liverpool Football Club statement. https://t.co/kHE9TvLrT4— Liverpool FC (@LFC) May 1, 2019
CEO'DAN NEZAKETE ÇAĞRI
Liverpool CEO'su Peter Moore'dan taraftarlara 'kibar, nazik, mütevazi' davranmaları çağrısı geldi. "Tüm Avrupa'yı fethettiğimize dair tezahüratı gururla söylüyoruz. Ama bu güzel şehre hak ettiği saygıyla muamele edelim ve LFC'ye yakışır tarzda hareket edelim" diyen Moore "Elbette iyi vakit geçirin, ama biz Liverpool'un ve o yüzden, haydi, nazik ve mütevazi bir ziyarette bulunalım" diye ekledi.
We proudly sing that we’ve conquered all of Europe. But let’s treat this beautiful city with the respect that it deserves, and act in a manner that is befitting of LFC. By all means have a good time, but we are Liverpool, and as such,let’s visit here with grace and humility.— Peter Moore (@PeterMooreLFC) May 1, 2019
Bu arada Barselona'da çıkan bir başka olayda İspanyol polisi 6 Liverpool taraftarını gözaltına aldı. Polis, taraftar kavgası çıkmasını önlemek ve düzeni korumak için önlem alırken kendilerine ellerine geçeni fırlatan İngiliz tarafları gözaltına aldıkları, bir memurun hafif yaralandığı yönünde açıklama yaptı.
Diğer yandan bazı Liverpool taraftarları da 'merkezi alanlara kendilerini almamasından, tezahüratları engellemesinden, bayrak ve pankartları yırtmasından' yakındıkları İspanyol polisini 'aşırı ve orantısız tepki' vermekle suçladı.
Saw this happen earlier, huge overreaction from the Spanish police, anyone know who’s flags these belong to? https://t.co/TcmU6jOmYS— Andy Heaton (@Andrew_Heaton) April 30, 2019
Bu gece Camp Nou'da oynanacak maç için Barselona'da 5000 Liverpool taraftarının olduğu sanılıyor. Barcelona da Liverpool da Şampiyonlar Ligi'ni beşer kez kazandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)