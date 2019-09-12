Real Madrid'den rekor katılımlı maç hazırlığı: Nadal ile Federer Bernabeu'da bir araya gelecek

Perez, genel kurulda yeni transferler, gidenler, gündemdeki isimlerle ilgili açıklamalar yaptı.
Kylian Mbappe'nin sorulması üzerine ise Perez, "Bir Fransız oyuncu gündemimizde, onun için gideceğiz ancak bize satmayacaklardır" yanıtını verdi.
Geçen sezonu da değerlendiren Perez, "Kendinizi sorgulamalısınız; ancak her şeyin de değerini vermelisiniz. Şampiyonlar Ligi'ni 4 kez kazandık" ifadelerini kullandı.
YENİ REKOR GİRİŞİMİ
Bu arada İspanya basını Perez'in yeni hedefini yazdı. ABC gazetesi, Perez'in Santiago Bernabeu'da yeni bir rekor için kolları sıvadığını yazdı.
Real Madrid want to host a Roger Federer vs Rafael Nadal match at the Bernabeuhttps://t.co/vyi8lqrwWO— Express Sport (@DExpress_Sport) September 12, 2019
Habere göre, 81 bin 44 kişilik kapasiteye sahip statta tenisin yaşayan efsaneleri Roger Federer ile Rafael Nadal karşı karşıya gelecek. 80 bin kişinin katılması planlanan maç, bir tenis maçında en çok seyirci rekoru olarak tarihe geçecek. Aynı zamanda Real Madrid taraftarı olan Rafael Nadal'a bu fikrin açıldığı ve İspanyol sporcunun böyle bir maça sıcak baktığı bildirildi.
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