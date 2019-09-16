Babasının kendisinden gurur duyduğunu söylediği videoyu gösterdiler: Ronaldo'nun gözlerinden yaşlar boşaldı

Hakkındaki tecavüz suçlamaları yüzünden zor zamanlar geçiren yıldız futbolcu, çıktığı TV programında babasının daha önce görmediğini söylediği bir videosu karşısında gözyaşlarına boğuldu. Ronaldo, tecavüz suçlamaları haberlere konu olduğundan, kız arkadaşı ve çocuklarıyla birlikte TV izlemekten utandığını dile getirdi.

Yeşil sahalarda aktif en iyi iki futbolcudan biri kabul edilen Cristiano Ronaldo, genelde kasıntı havasıyla tanınmasına rağmen, bir TV programında aniden ağlayarak futbolseverleri şaşırttı.

Ünlü İngiliz sunucu Piers Morgan'ın Ronaldo'nun konuk olduğu TV programının duyuru klipleri yayımlandı. Portekizli yıldıza, kendisinin futboldaki başarılarını göremeden 2005 yılında 52 yaşındayken ölen babasının daha önce hiç bilmediği bir videosu gösterildi.

Babası Jose Dinis Aveiro'nun Portekiz'in evsahipliğindeki Euro 2004 öncesi oğlunun başarılarından ne kadar gurur duyduğunu anlattığı görüntüler Ronaldo'yu birdenbire gözyaşlarına boğdu.

Gözyaşları içinde "Bu videoyu hiç görmemiştim, bu videoyu hiç görmemiştim, inanılmaz" diyen ünlü futbolcu, sirozdan ölen alkolik babası hakkında şunları söyledi:

"Ailem, annem, kardeşlerim, hatta büyük oğlum bile başarılarıma tanık oldu ama babam genç yaşta öldü ve hiçbir şey göremedi. Babamı yüzde yüz tanıma fırsatım olmadı. Alkolikti. Onunla asla normal bir konuşma yapamadım. Zor zamanlardı."

Ronaldo'nun kameralar karşısında gözyaşları dökmesi, 2009'da ABD'nin Las Vegas kentinde model Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiğine dair hakkında soruşturma açılması yüzünden zor günler geçirdiği dönemde geldi.

'ÇOCUKLAR GELİNCE KANAL DEĞİŞTİRDİM'

Temmuzda kanıt yetersizliğinden hakkında dava açılmamasına karar verilen 34 yaşındaki yıldız futbolcu, tecavüz suçlamaları yüzünden kız arkadaşı ve çocuklarının karşısında çok utandığını belirtti.

"Çok kötü hissettiriyor" diyerek şöyle devam etti:

"Bir gün kız arkadaşımla beraber oturma odasındayım ve haberlerde birden Cristiano Ronaldo şunu bunu yaptı diye konuşmaya başladılar. Çocukların merdivenlerden indiğini duyunca kanalı değiştiriyorsunuz, çünkü utandım, kendimi utanmış hissettim."

ABD'li davacı Kathryn Mayorga, Las Vegas'da eğlence mekanında tanıştığı Cristiano Ronaldo'nun otel odasına gitmeyi kabul ettiğini, ama burada tecavüze uğradığını iddia ediyor. Artık bir ilkokulda öğretmenlik yapan eski model, Ronaldo'nun avukatlarıyla 2010 yılında imzaladığı ve karşılığında 375 bin dolar aldığı sessiz kalma anlaşmasının iptali için kamu davası açmış durumda.

Manchester United, Real Madrid'in ardından Juventus forması giren Portekizli futbolcu, kariyeri boyunca 5 kez Altın Top kazandı, kulüp kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, milli takımda ise birer Avrupa Şampiyonası ile Uluslar Ligi şampiyonlukları başta olmak üzere birçok başarı elde etti.