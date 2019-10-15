Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı Mihaylov ırkçılık tartışmalarının ardından istifa etti

Bulgaristan Futbol Federasyonu (BFU) Başkanı Borislav Mihaylov, İngiltere maçında Bulgar taraftarların ırkçı tezahüratlar yapması nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalırken, son olarak Başbakan Borisov'un çağrısının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2020) A Grubu maçında Bulgaristan’ın sahasında İngiltere ile karşılaştığı maça, ırkçı hakaretler damga vurdu.

Bulgar taraftarların tribünde Nazi selamı vermesi, ırkçı tezahüratlar atması ve ‘Maymun sesi’ çıkarmaları ülkede tartışmalara neden oldu.

BFU'dan yapılan açıklamada ise ırkçı hakaretlere yer verilmedi ve yalnızca gerginliğin Bulgar futboluna ve Bulgaristan Futbol Birliği'ne zarar verecek bir ortam yarattığı' belirtildi.

Bunun üzerine, İngiltere’nin 6-0 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Mihaylov’un istifasını istedi.

Başbakanın isteğinin ardından Mihaylov bugün görevini bıraktığını duyurdu. Mihaylov'un istifa mektubu cuma günü kamuoyu ile paylaşılacak.

Racist soccer fans in Bulgaria made monkey noises and chants at Black players from England, forcing refs to twice halt the match.



UEFA has a 3-step protocol allowing refs to suspend or stop a match due to racism. The league says it will investigate this incident. pic.twitter.com/dslNwhC1Ms — AJ+ (@ajplus) October 14, 2019

​MAÇ İKİ KEZ DURDURULMUŞTU

Pazartesi Vasil Levski Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Tyrone Mings ve Raheem Sterling, ırkçı saldırıya maruz kalan futbolcular olmuştu. İki futbolcunun ayağına her top geldiğinde ‘Maymun sesi’ çıkaran Bulgaristan tribünlerinde taraftarlar ayrıca Nazi selamı vermişti. Tyrone Mings, yapılan ırkçı tezahüratlar sonrası “Duymuyor musun?” diyerek hakem Ivan Bebek'i uyarmıştı. Bunun üzerine Bebek, maçı durdurmuştu.

Irkçı hareketlerin sona ermemesi üzerine Bebek, maçı bir kez daha durdurarak anons yapılmasını istemişti. Bunun üzerine UEFA delegesi stadyumda anons yapmıştı. UEFA delegesi, yaptığı anonsta “Irkçı tezahüratlara ve hareketlere devam edilmesi halinde maç iptal edilecek” ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere’nin golleri Marcus Rashford, Ross Barkley (2) ve Rahim Sterling (2) ve Harry Kane'den gelmişti.