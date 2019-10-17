Mesut Özil'den Merkel'e: Bu kararı vermekte özgürüm

Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kaldığında Merkel'in kendisini bir kez dahi aramadığını belirten Mesut Özil, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve ben kiminle fotoğraf çektireceğimin kararını vermekte özgürüm" dedi.

Futbol hayatına İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da devam eden Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, İngiltere'de yayın yapan The Athletic'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Almanya Milli Takımı'nı neden bıraktığını anlatan Özil, ''Almanya'da siyasetçiler bile bana karşı ırkçılıkta bulundu. Tanınmış kişilerin saldırısına uğradım ama takımdan birisi de 'Hey, bu adam bizim oyuncumuz' diyerek beni savunmadı. Herkes sustu'' ifadelerini kullandı.

Irkçı söylemlere maruz kalmasına rağmen kimsenin kendisine sahip çıkmadığını ifade eden futbolcu, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve ben, Cumhurbaşkanı kimse ona hak ettiği saygıyı göstereceğim. Merkel, Londra'da olsaydı ve benimle görüşmek isteseydi; görüşürdüm" dedi.

'ÖZÜR DİLEMEMİ BEKLEDİLER AMA MERKEL ARAMADI'

''Biz Alman futbolunu değiştirdik. Özür dilememi beklediler ama Merkel beni bir kez dahi aramadı'' diyen Özil, "Almanya için yaptıklarıma saygı duysunlar ve hiçbir Alman yetkili yapılanlar karşısında bana sahip çıkmadı. Kiminle fotoğraf çektireceğimin kararını vermekte özgürüm" şeklinde konuştu.

'FOTOĞRAFTAN SONRA KORUNMASIZ HİSSETTİM'

Özil ayrıca, "Fotoğraftan sonra korunmasız hissettim. Her gün ırkçı saldırılara maruz kalıyordum. Bu saldırıları yapanlar içinde politikacılar ve ünlü kişiler de vardı" diye konuştu.

Fotoğraftan önce de birçok saldırıya maruz kaldığını söyleyen Özil, "Geçen hafta Halle'de olanlara bakın, bir başka antisemitik saldırı. Almanya'da ırkçılık maalesef artık sadece bir sağ problemi değil. Irkçılık bütün toplumun sorunu haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Özil, kulüpten ayrılmak isteyip istemediği sorusuna ise "2021 yazına kadar sözleşmem var. Kontratım bitene kadar buradayım" yanıtını verdi.

Arsenal forması giydiği için gurur duyduğunu dile getiren 31 yaşındaki oyuncu, "Burada çok mutluyum. İnsanlar sokakta benle konuştuğu zaman, 'Burası benim evim. Hiçbir yere gitmiyorum' diyorum." şeklinde konuştu.