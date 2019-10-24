Avrupa kupalarında gruplarda ilk galibiyet Medipol Başakşehir'den

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 yenen Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamasında galip gelen ilk Türk takımı oldu.

Bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi, Şampiyonlar Ligi gruplarında Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte Medipol Başakşehir temsil ediyor. Bu galibiyetle Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında grup aşamasında ilk galibiyet sevincini yaşayan Türk takımı olmayı başardı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Turuncu-lacivertli takım, Wolfsberger'i 1-0 yenerek gruptan çıkma iddiasını güçlendirdi.

İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti. Medipol Başakşehir, aynı puana sahip Wolfsberger'in önünde ikinci sıraya yükseldi. J Grubu'nda Roma 5 puan ile ilk sırada yer alıyor.

İRFAN CAN KAHVECİ, AVRUPA KUPALARINDAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Avrupa kupalarında kariyerindeki ilk golünü Wolfsberger'e attı.

Turuncu-lacivertli takımdaki üçüncü yılını geçiren İrfan Can, Avrupa kupalarında ilk gol sevincini Avusturya ekibi karşısında yaşadı.

ASKER SELAMI

Medipol Başakşehirli futbolcular, İrfan Can Kahveci'nin attığı golün sevincini asker selamı vererek kutladı.

Tüm futbolcular saha kenarına gelerek, asker selamı verdi.

OKAN BURUK, AVRUPA KUPALARINDA İLK GALİBİYETİNİ YAŞADI

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyeride Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet sevincini Wolfsberger maçında yaşadı.

Daha önce çalıştırdığı takımlarda Avrupa kupalarında mücadele edemeyen 47 yaşındaki teknik adam, Medipol Başakşehir ile çıktığı 5. Avrupa kupası mücadelesinde ilk galibiyetini elde etti.

Buruk yönetimindeki Başakşehir, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olympiakos'a iki maçta da mağlup olurken, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma'ya 4-0 yenildikten sonra Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, Portekiz'in Braga takımına evinde 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla üçüncü maçında üçüncü yenilgisini alan Beşiktaş, sıfır puanla son sırada kaldı.

GALİBİYETİ UNUTTU

Beşiktaş, bu sezonki 11. resmi maçında 6. yenilgisini aldı. Sezon başından beri sadece iki kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 3 maçı ise berabere tamamladı. Süper Lig'deki 8 maçta 2 galibiyet ve üçer beraberlikle yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'ndeki üç karşılaşmasını ise yitirdi.