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23:38 24 Ekim 2019
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    Avrupa kupalarında gruplarda ilk galibiyet Medipol Başakşehir'den

    Avrupa kupalarında gruplarda ilk galibiyet Medipol Başakşehir'den

    © AA /
    Spor
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    UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 yenen Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamasında galip gelen ilk Türk takımı oldu.

    Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı.
    © AA /
    Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray, evinde ağırladığı Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu
    Bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi, Şampiyonlar Ligi gruplarında Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte Medipol Başakşehir temsil ediyor. Bu galibiyetle Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında grup aşamasında ilk galibiyet sevincini yaşayan Türk takımı olmayı başardı. 

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

    Turuncu-lacivertli takım, Wolfsberger'i 1-0 yenerek gruptan çıkma iddiasını güçlendirdi. 

    İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti. Medipol Başakşehir, aynı puana sahip Wolfsberger'in önünde ikinci sıraya yükseldi. J Grubu'nda Roma 5 puan ile ilk sırada yer alıyor. 

    İRFAN CAN KAHVECİ, AVRUPA KUPALARINDAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

    Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Avrupa kupalarında kariyerindeki ilk golünü Wolfsberger'e attı. 

    Turuncu-lacivertli takımdaki üçüncü yılını geçiren İrfan Can, Avrupa kupalarında ilk gol sevincini Avusturya ekibi karşısında yaşadı. 

    © AA /
    Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

    ASKER SELAMI

    Medipol Başakşehirli futbolcular, İrfan Can Kahveci'nin attığı golün sevincini asker selamı vererek kutladı. 

    Tüm futbolcular saha kenarına gelerek, asker selamı verdi.

    OKAN BURUK, AVRUPA KUPALARINDA İLK GALİBİYETİNİ YAŞADI

    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyeride Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet sevincini Wolfsberger maçında yaşadı. 

    Daha önce çalıştırdığı takımlarda Avrupa kupalarında mücadele edemeyen 47 yaşındaki teknik adam, Medipol Başakşehir ile çıktığı 5. Avrupa kupası mücadelesinde ilk galibiyetini elde etti. 

    Buruk yönetimindeki Başakşehir, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olympiakos'a iki maçta da mağlup olurken, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma'ya 4-0 yenildikten sonra Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.

    © AA /
    Beşiktaş-Galatasaray derbisi Mete Kalkavan'ın

    BEŞİKTAŞ YİNE KAYIP 

    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı. 

    Siyah-beyazlı takım, Portekiz'in Braga takımına evinde 2-1 mağlup oldu.

    Bu sonuçla üçüncü maçında üçüncü yenilgisini alan Beşiktaş, sıfır puanla son sırada kaldı.

    GALİBİYETİ UNUTTU

    Beşiktaş, bu sezonki 11. resmi maçında 6. yenilgisini aldı. Sezon başından beri sadece iki kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 3 maçı ise berabere tamamladı. Süper Lig'deki 8 maçta 2 galibiyet ve üçer beraberlikle yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'ndeki üç karşılaşmasını ise yitirdi.

    Etiketler:
    Beşiktaş, Avrupa Ligi, UEFA, Türkiye, Avrupa, Medipol Başakşehir
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