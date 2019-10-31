Pique: Neymar altın bir hapishanede

Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique, eski takım arkadaşı Neymar hakkında yaptığı açıklamalarda "Ona 'Altın bir hapishaneye gidiyorsun' demiştik" ifadelerini kullandı.

'Neymar'a giderken söyledik'

Barcelona'nın stoperi Gerard Pique, Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar hakkında konuştu.

Sporx'te yer alan habere göre, PSG'ye transferi döneminde Neymar'ı uyardıklarını dile getiren Pique, "Neymar, Barcelona'ya geri döner mi bimiyorum. Futbolda her şey olabilir. Ancak buradan ayırlırken ona 'Altın bir hapishaneye gidiyorsun' demiştik. Şimdi ise geri dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.

'Neymar için fedakarlık yapmaya hazırdık ancak transfer gerçekleşmedi'

Bu sezon başında Neymar'ın geri dönmesi için fedakarlık yapmaya hazır olduklarını ancak transferin gerçekleşmediğini belirten Pique, "Başkan Bartomeu'ya mali durumu düzeltmek ve Neymar'ı transfer etmek için gerkeirse maaş ödemelerimizde erteleme yapılabileceğini söyledik ancak transfer gerçekleşmedi" dedi.

Messi ile Griezmann'ın aralarının iyi olmadığı iddialarına da yanıt veren tecrübeli savunma oyuncusu, "Messi ile Griezmann çok iyi geçiniyor. Medya yine her şeyi abartıyor. Aralarında bir sorun yok" açıklamasında bulundu.