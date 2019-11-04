Hamilton'ın önünde yalnızca Schumacher kaldı

ABD Grand Prix'sini 2. sırada tamamlayan Hamilton, önceki iki sezonda olduğu gibi bitime iki yarış kala şampiyonluğu garantiledi.

Bu sezon 10 birincilik kazanan ve katıldığı her yarışta puan alan tek sürücü olan 34 yaşındaki Hamilton, F1'de 2008, 2014, 2015, 2017 ve 2018'in ardından 6. kez mutlu sona ulaştı.

F1 tarihinde en az 3 şampiyonluk yaşayan sürücüler şöyle:

© Fotoğraf : screenshot F1 tarihinde en az 3 şampiyonluk yaşayan sürücüler