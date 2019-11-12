Nadal, yenilgisini evliliğe bağlayan sorulara sinirlendi: Zırvalık

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri’nin son şampiyonu Alexander Zverev, turnuvanın 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ı, 6-2 ve 6-4’lük setlerle mağlup etti.

Zverev, rakibine set vermedi.

Ruthless performance from @AlexZverev 🔥



Last year’s champion triumphs 6-2, 6-4 & defeats Nadal for the first time in his career 👌



🎥: @TennisTV | #NittoATPFinals pic.twitter.com/ekbv1wBGvr — ATP Tour (@atptour) November 11, 2019

Bu yenilginin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rafael Nadal, yeni yaptığı evlilik nedeniyle dikkatinin dağınık olup olmadığı yönündeki soruları ‘zırvalık’ diye niteledi.

33 yaşındaki ünlü raket, “Sahiden bana bunu mu soruyorsun? Bu ciddi bir soru mu yoksa bir şaka mı? Tamam, şaşırdım. 15 yıldır aynı kadınla beraber olan, oldukça düzenli ve normal bir hayat sürdüren bana bunu sorman büyük bir sürpriz. Parmağına bir yüzük takıp takmaman fark etmez. Kişisel alanımda oldukça normal bir adamım” diye konuştu.

'Is this serious or it's a joke?'



Rafael Nadal rages at 'bullsh*t' question about his marriage after defeat at #ATPFinals



🇪🇸🎾😡



| https://t.co/JxfAevh2VM | — RT Sport (@RTSportNews) November 12, 2019

Gazeteciye, eşiyle ne zamandır birlikte olduğunu soran ve “30 yıl” yanıtını alan Nadal, “Ve ondan önce? Ah, belki de önce emin değildin. İşte bu yüzden” karşılığını verdi.

Konuşmasına devam eden Nadal, “Tamam. İspanyolca’ya geçiyoruz, çünkü bu zırvalık” dedi.

Sakatlığı nedeniyle Paris Masters Tenis Turnuvası'ndan çekilmek zorunda kalan Rafael Nadal, Londra’daki finallere de performansı hakkında devam eden kuşkular altında giriyordu.

Nadal, geçen ay İspanya’da Mallroca Adası'nda düzenlenen bir törenle çocukluk aşkı Maria Francisca Perello ile evlenmişti.