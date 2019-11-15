Portekiz Milli Takımı golü 'asker selamı'yla duyurdu

Portekiz milli takımının resmi Twitter hesabı, Pizzi'nin attığı golün arından asker selamı verdiği fotoğrafı paylaştı.
UEFA, Türkiye A Milli Takım futbolcularının Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'na atfen verdikleri asker selamı sonrası soruşturma açmıştı.
⏱ 52' O terceiro, às três tabelas! O remate de Pizzi bate com estrondo nos ferros e entra! #PORLTU | 3-0 | #TodosPortugal #EuroQualifiers pic.twitter.com/r8oJCUEIfd— Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2019
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