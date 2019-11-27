Ibrahimovic, Hammarby'nin yüzde 50'sini satın aldı

Geçen gün Hammarby forması paylaşarak büyük merak uyandıran Zlatan Ibrahimovic’in, bu hareketinin nedeni belli oldu.

İsveç ekibi bu sabah resmi siteden yaptığı açıklamayla Ibrahimovic’in kulüpten hisse satın aldığını açıkladı.

Zlatan Ibrahimović investerar i AEG Sweden och blir delägare i Hammarby Fotboll AB. Läs mer här: https://t.co/JmFKS5dYuW@Ibra_official #Bajen pic.twitter.com/e1nyew3oaS — Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) November 27, 2019

​Hammarby'ın da sahibi olan AEG'ye ait ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile yollarını ayırdıktan sonra kariyerine nerede devam edeceği merakla beklenen 38 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Hammarby formasıyla fotoğrafını paylaştı.

Kulüp Başkanı Richard von Yxkull, internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Son yıllarda güçlü bir gelişme kaydettik ve gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edeceğiz. Zlatan'ın kulübe nasıl katkıda bulunacağını söylemek için erken ancak bu iş birliğinde çok büyük potansiyel var" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu da Hammarby'ın tutkulu taraftarlara sahip olduğunu belirterek, "Kulübü ve taraftarları her zaman sevdim. Son yıllarda saha içinde ve dışında takımın yaptıklarından çok etkilendim" şeklinde görüş belirtti.