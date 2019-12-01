İtalya Serie A'da liderlik el değiştirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında Inter, konuk ettiği SPAL'ı 2-1 yendi.
Juventus'un sahasında Sassuolo ile 2-2 berabere kalarak puan kaybettiği haftayı, Inter 3 puanla kapatınca ligde liderlik koltuğunu da ele geçirdi.
Antonio Conte is “proud” to see #Inter on top of the table after a record-breaking start to the season. “It must push us on to do even better.” https://t.co/HeG0xYUGbf #InterSPAL #SerieA #Juventus #FCIM pic.twitter.com/g3w8DRve8v— footballitalia (@footballitalia) December 1, 2019
Inter'den 5 maçlık galibiyet serisi
Milano'da Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakaya, ev sahibi takım hızlı başladı ve 16. dakikada Arjantinli golcü Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Martinez, 41. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü kaydederek, farkı 2’ye çıkardı. İlk yarı Inter'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısında konuk ekip, 50. dakikada Mattia Valoti ile farkı 1'e indirdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 37'ye yükseltti. Mavi-siyahlı takım, SPAL maçından aldığı galibiyetle Serie A'daki galibiyet serisini de 5 maça çıkardı.
Inter Milan beat SPAL 2-1, and now over take Juventus at the 🔝 of #SeriaA table👏🏽— Cloud Nine Sports (@cloudninesports) December 1, 2019
The Antiono Conte effect! pic.twitter.com/X7TmlEGYkK
Milan'ın galibiyet hasreti sona erdi
Milano'nun sezona iyi başlayamayan diğer takımı Milan, haftalar sonra Parma deplasmanında galip geldi.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği maçta, kırmızı-siyahlı konuk ekip, Fransız Theo Hernandez'in 88. dakikada attığı golle Parma'yı 1-0 mağlup etti. Puanını 17'ye yükselten Milan, 3 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.
Juventus, Ronaldo'nun penaltısıyla beraberliği kurtardı
Juventus-Sassuolo karşılaşmasının 20. dakikasında ev sahibi ekip, Leonardo Bonucci ile 1-0 öne geçerken, konuk takımdan bu gole yanıt çok gecikmedi. 23'üncü dakikada Sassuolo, Jeremie Boga ile skora denge getirdi: 1-1.
İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarının hemen başında, 47. dakikada konuk Sassuolo, Francesco Caputo ile 2-1 öne geçti. Juventus, 68. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda galibiyet için yüklenen ev sahibi ekip, aradığı golü bulamayınca maç 2-2 sona erdi.
Bu sonuçla Juventus puanını 36'da kaldı.Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, maç kadrosunda bulunmasına rağmen karşılaşmada görev almadı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)