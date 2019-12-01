İtalya Serie A'da liderlik el değiştirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında Inter, konuk ettiği SPAL'ı 2-1 yendi.

Juventus'un sahasında Sassuolo ile 2-2 berabere kalarak puan kaybettiği haftayı, Inter 3 puanla kapatınca ligde liderlik koltuğunu da ele geçirdi.

Antonio Conte is “proud” to see #Inter on top of the table after a record-breaking start to the season. “It must push us on to do even better.” https://t.co/HeG0xYUGbf #InterSPAL #SerieA #Juventus #FCIM pic.twitter.com/g3w8DRve8v — footballitalia (@footballitalia) December 1, 2019

Inter'den 5 maçlık galibiyet serisi

Milano'da Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakaya, ev sahibi takım hızlı başladı ve 16. dakikada Arjantinli golcü Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Martinez, 41. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü kaydederek, farkı 2’ye çıkardı. İlk yarı Inter'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında konuk ekip, 50. dakikada Mattia Valoti ile farkı 1'e indirdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 37'ye yükseltti. Mavi-siyahlı takım, SPAL maçından aldığı galibiyetle Serie A'daki galibiyet serisini de 5 maça çıkardı.

Inter Milan beat SPAL 2-1, and now over take Juventus at the 🔝 of #SeriaA table👏🏽



The Antiono Conte effect! pic.twitter.com/X7TmlEGYkK — Cloud Nine Sports (@cloudninesports) December 1, 2019

Milan'ın galibiyet hasreti sona erdi

Milano'nun sezona iyi başlayamayan diğer takımı Milan, haftalar sonra Parma deplasmanında galip geldi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği maçta, kırmızı-siyahlı konuk ekip, Fransız Theo Hernandez'in 88. dakikada attığı golle Parma'yı 1-0 mağlup etti. Puanını 17'ye yükselten Milan, 3 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

Juventus, Ronaldo'nun penaltısıyla beraberliği kurtardı

Juventus-Sassuolo karşılaşmasının 20. dakikasında ev sahibi ekip, Leonardo Bonucci ile 1-0 öne geçerken, konuk takımdan bu gole yanıt çok gecikmedi. 23'üncü dakikada Sassuolo, Jeremie Boga ile skora denge getirdi: 1-1.

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarının hemen başında, 47. dakikada konuk Sassuolo, Francesco Caputo ile 2-1 öne geçti. Juventus, 68. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda galibiyet için yüklenen ev sahibi ekip, aradığı golü bulamayınca maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Juventus puanını 36'da kaldı.Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, maç kadrosunda bulunmasına rağmen karşılaşmada görev almadı.