Süper Lig’de takım harcama limitleri belirlendi: Galatasaray liste başı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bu yıl ilk kez Kulüp Lisans Talimatnamesi ile yürürlüğe koyduğu 'Takım Harcama Limitleri' açıklandı. Ara transfer dönemi öncesi Süper Lig kulüplerinin bu limitlere göre harcama yapacağı verilerde Galatasaray, 451 milyon 659 bin 184 TL ile en fazla harcama limitine sahip takım oldu. Antalyaspor ise 59 milyon 355 bin 91 TL ile en az harcama limiti bulunan ekip oldu.
TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan takım harcama limitleri şöyle sıralandı:
- Galatasaray: 451 milyon 659 bin 184 TL
- Medipol Başakşehir: 179 milyon 821 bin 14 TL
- Beşiktaş: 275 milyon 335 bin 170 TL
- Trabzonspor: 126 milyon 552 bin 658 TL
- Yeni Malatyaspor: 97 milyon 575 bin 509 TL
- Fenerbahçe: 224 milyon 731 bin 66 TL
- Antalyaspor: 59 milyon 355 bin 91 TL
- Konyaspor: 83 milyon 192 bin 355 TL
- Aytemiz Alanyaspor: 100.032.618-TL
- İstikbal Mobilya Kayserispor: 69 milyon 92 bin 764 TL
- Çaykur Rizespor: 121 milyon bin 299 TL
- Sivasspor: 82 milyon 439 bin 445 TL
- MKE Ankaragücü: 83 milyon 167 bin 107-TL
- Kasımpaşa: 90 milyon 647 bin 27 TL
- Göztepe: 88 milyon 726 bin 737 TL
- Gaziantep Futbol Kulübü: 96.545.656-TL
- Gençlerbirliği: 84 milyon 125 bin 951 TL
- Yukatel Denizlispor: 78 milyon 184 bin 551 TL
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