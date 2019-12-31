Süper Lig’de takım harcama limitleri belirlendi: Galatasaray liste başı

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk yarısının sona ermesiyle takımların harcama limitleri belirlendi. Galatasaray, 451 milyon 659 bin 184 TL ile en fazla harcama limitine sahip kulüp oldu. Listenin sonundaysa 59 milyon 355 bin 91 TL ile Antalyaspor yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bu yıl ilk kez Kulüp Lisans Talimatnamesi ile yürürlüğe koyduğu 'Takım Harcama Limitleri' açıklandı. Ara transfer dönemi öncesi Süper Lig kulüplerinin bu limitlere göre harcama yapacağı verilerde Galatasaray, 451 milyon 659 bin 184 TL ile en fazla harcama limitine sahip takım oldu. Antalyaspor ise 59 milyon 355 bin 91 TL ile en az harcama limiti bulunan ekip oldu.

TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan takım harcama limitleri şöyle sıralandı: