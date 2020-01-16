Şarapova’nın röportajını eski sevgilisi 'bastı'

Avustralya’nın Melbourne şehrinde düzenlenen Avustralya Açık’ta mücadele eden Mariya Şarapova, turnuva ile ilgili verdiği bir röportajda hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.
Sözcü Skor'un aktardığına göre program sunucuları ile konuştuğu sırada eski sevgilisi Grigor Dimitrov’un bakışlarına maruz kalan Mariya Şarapova, Bulgar tenisçinin röportaj alanına gelmesiyle birlikte komik bir diyaloğun içine girdi.
Grigor: I thought you like yellow on me, but that's okay.— TENNIS (@Tennis) January 14, 2020
Maria: Not really.
Grigor: People change, I get it.
Commentator: When did you guys break up?
Maria: Ugh, it's been a while.
This is the best thing you'll see this week. 😂@GrigorDimitrov | @MariaSharapova
📺: @SBSSport pic.twitter.com/PO3U0IUQRa
'Sürekli buraya bakıyor'
Röportaj verdiği sırada Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov’un bakışlarını fark eden Mariya Şarapova, “Sürekli buraya bakıyor. Ona bakmamasını söyler misiniz?” diyerek sunuculardan yardım istedi. Ancak sunucuların bir hamle yapmasına fırsat vermeyen Grigor Dimitrov, anında röportaj alanının yanında bitti. “Burada ne konuşuyorsunuz?” diyerek röportaja dahil olan Grigor Dimitrov, sunucunun “Aslında senden bahsediyorduk” demesiyle konuya iyice dahil oldu.
Ancak altta kalmaya niyeti olmayan Grigor Dimitrov, “Eskiden bende sarıyı severdin. Ama anlıyorum. İnsanlar değişir” ifadelerini kullanarak olay yerinden uzaklaştı. Bunun üzerine Mariya Şarapova kahkaha atmaya başladı.
Dimitrov. ‘You liked yellow on me. People change I guess.’— José Morgado (@josemorgado) January 14, 2020
When did you guys broke up?
Sharapova. ‘It’s been awhile!’ pic.twitter.com/kyev4KevVm
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