Şarapova’nın röportajını eski sevgilisi 'bastı'

Avustralya’nın Melbourne şehrinde düzenlenen Avustralya Açık’ta mücadele eden Mariya Şarapova, turnuva ile ilgili verdiği bir röportajda hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

Sözcü Skor'un aktardığına göre program sunucuları ile konuştuğu sırada eski sevgilisi Grigor Dimitrov’un bakışlarına maruz kalan Mariya Şarapova, Bulgar tenisçinin röportaj alanına gelmesiyle birlikte komik bir diyaloğun içine girdi.

Grigor: I thought you like yellow on me, but that's okay.

Maria: Not really.

Grigor: People change, I get it.

Commentator: When did you guys break up?

Maria: Ugh, it's been a while.



This is the best thing you'll see this week. 😂@GrigorDimitrov | @MariaSharapova

📺: @SBSSport pic.twitter.com/PO3U0IUQRa — TENNIS (@Tennis) January 14, 2020

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'Sürekli buraya bakıyor'

Röportaj verdiği sırada Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov’un bakışlarını fark eden Mariya Şarapova, “Sürekli buraya bakıyor. Ona bakmamasını söyler misiniz?” diyerek sunuculardan yardım istedi. Ancak sunucuların bir hamle yapmasına fırsat vermeyen Grigor Dimitrov, anında röportaj alanının yanında bitti. “Burada ne konuşuyorsunuz?” diyerek röportaja dahil olan Grigor Dimitrov, sunucunun “Aslında senden bahsediyorduk” demesiyle konuya iyice dahil oldu.

Mariya Şarapova, daha sonra eski sevgilisinin maçta giyeceği sarı şorta takıldı. “Bu giydiğin sarı şey de ne?” diyen Rus tenisçiye cevap veren Grigor Dimitrov “Beğendin mi?” dedi. Şarapova ise “Pek sayılmaz” diyerek alaycı bir tavır sergiledi. Bunun üzerine Bulgar tenisçi “Gerçekten mi?” diyerek Mariya Şarapova’yı sıkıştırmaya çalıştı. Mariya Şarapova ise ilk cevabını tekrarlayarak “Gerçekten beğenmedim” şeklinde bir ifade kullandı.

Ancak altta kalmaya niyeti olmayan Grigor Dimitrov, “Eskiden bende sarıyı severdin. Ama anlıyorum. İnsanlar değişir” ifadelerini kullanarak olay yerinden uzaklaştı. Bunun üzerine Mariya Şarapova kahkaha atmaya başladı.

Dimitrov. ‘You liked yellow on me. People change I guess.’



When did you guys broke up?



Sharapova. ‘It’s been awhile!’ pic.twitter.com/kyev4KevVm — José Morgado (@josemorgado) January 14, 2020

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