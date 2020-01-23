Anket sonuçları açıklandı: Süper Lig'de şampiyon kim olur?

Süper Lig şampiyonluk yarışı tüm hızı ile sürerken taraftarlar arasında yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Lig şampiyonluğu için Fenerbahçe ön plana çıkarken, gol krallığı mücadelesinde Vedat Muric zirvede yer aldı.

NG Araştırma şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında çarpıcı sonuçlar çıktı. 9 Ocak – 18 Ocak 2020 tarihleri arasında, 15 yaş üzeri, Türkiye genelinde 2 bin 157 kişinin katılımı ile online kamuoyu araştırması platformunda gerçekleştirilen araştırma'da Süper Lig'de şampiyon olacak takımdan gol krallığı yarışına, A Milli Takım'ın başarısından VAR sistemine kadar bir çok konuda sonuçlar çıktı.

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında zirvede

Araştırmanın yapıldığı tarih itibariyle puan durumuna bakıldığında, taraftarların tahminleriyle ilgili şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. Liderlik koltuğunda Sivasspor otururken, en yakın takipçileri Başakşehir ve Trabzonspor. Bu 3 takım, anket katılımcılarına göre rakiplerine kıyasla şampiyonlukta daha az iddialı.

Lider Sivasspor’un şampiyon olacağını düşünenlerin oranı yüzde 11 iken, Trabzonspor ve Başakşehir yüzde 5’lik dereceleri ile sürpriz şampiyonluk adayları olarak göze çarpıyor.

Rakiplerine oranla daha yüksek bütçeleri olan 3 Büyükler’in kendine ilk 3 sırada yer bulamaması, taraftarlarını karamsarlığa itmemiş görünüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 30’u Fenerbahçe’nin, yüzde 29’u Galatasaray’ın, yüzde 13’ü ise Beşiktaş’ın şampiyon olacağını düşünüyor.

Araştırmaya katılan her 10 kişiden 7’si desteklediği takımın, puan durumunda yeri ne olursa olsun sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağını düşünüyor. Sevdiği takımı her zaman şampiyon gören katılımcıları hariç tutarak kalan kişilerin tahminlerine bakıldığında ise, Sivasspor yüzde 38’lik oranla şampiyonluk yarışında öne çıkıyor. Fenerbahçe yüzde 16 ile Sivasspor’u takip ederken, Başakşehir yüzde 12 ile 3. favori görülüyor.

© Fotoğraf : Şampiyon kim olur?

Şampiyon takımlara bir yenisi eklenir mi?

Devam etmekte olan 2019-2020 sezonun ilk yarısını ilk 2 sırada tamamlayan Sivasspor ve Başakşehir, şimdiye kadar Süper Lig’de şampiyon olmuş 5 takım arasına bir yenisi eklenir mi diye heyecanlı bir sezon yaşanmasını sağlıyor.

Araştırmaya katılan her 10 kişiden 5’i bu sezon büyük bir sürprize imza atan Sivasspor’u favori gösteriyor. 10 kişiden 3’ü ise son yıllarda sürekli zirve yarışında bulunan Başakşehir’in bu şanssızlığını kıracağı görüşünde. Geriye kalan 2 kişi ise diğer Anadolu kulüplerinin şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini belirtti.

Küme düşmeye en yakın aday hangi takım?

İlk 17 haftanın sonunda sürpriz şampiyonluk adaylarının yanı sıra bekleneni veremeyen takımlar da oldu. Her 10 kişiden 4’ü Kayserispor’un küme düşmeye en yakın aday olduğunu düşünüyor. Kayserispor 17 haftada 4 teknik direktör değişikliğine gitmesine rağmen son sırada kalmaktan kurtulamadı. Ankaragücü küme düşmesi en çok beklenen takımlarda 2. sırada geliyor. 3. sırada ise Antalyaspor geliyor.

Muriqi mi, Sörloth mu?

Sezonun geride kalan bölümünde belki de ligin en formda 2 yıldızı Aleksander Sörloth ile Vedat Muric’in gol krallığı yarışı nefes kesiyor. Katılımcıların yüzde 28’i Kosova’lı golcü Muric'in en yakın aday olduğunu belirtti. Sadece 17 maçta sporseverler tarafından ‘Kuzeyin Kralı’ lakabını alan Aleksander Sörloth’un mutlu sona ulaşacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 20.

Sezon başında Galatasaray’a geldiğinde 30 bin kişi tarafından hava alanında karşılanan Falcao yüzde 10 oranında kalırken, daha önce Trabzonspor ve Galatasaray’da gol krallığı yaşamış Burak Yılmaz’ın oranı da yüzde 10.

© Fotoğraf : Gol kralı kim olur?

En başarılı teknik direktör kim?

Katılımcılara ilk 17 haftalık dönem itibariyle en başarılı buldukları teknik direktörü sorulduğunda ise Rıza Çalımbay ön sırada yer aldı. Yaklaşık 10 yıllık bir aranın ardından Sivasspor’u yeniden şampiyonluk yarışına sokan Çalımbay, yüzde 44’lük oranıyla ilk sırada yer alıyor.

Ligde 2. sırada yer alan ve daha da önemlisi Avrupa kupalarında devam eden tek takımımız olan Başakşehir’in genç çalıştırıcısı Okan Buruk yüzde 11’lik oranıyla 2. sırada.

Ezeli rakipler, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın teknik direktörleri Ersun Yanal ve Fatih Terim, ilk yarı itibariyle beklentilerin altında kalmış olacaklar ki aldıkları yüzde 10’luk oranlar ile 3. sırayı paylaşıyorlar. Devre arası itibariyle görevinden ani bir şekilde ayrılarak Trabzonspor taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratan Ünal Karaman’ın aldığı oy oranı ise yüzde 6.

Taraftar şike hakkında ne düşünüyor?

Şike süreci 3 Temmuz 2011 tarihinde başladı ve günümüzde bile gündemdeki yerini koruyor. Araştırmaya katılan her 10 kişiden 8’i Türk futbolunun şikeden temizlenmediğini düşünüyor. Şikenin tamamen ortadan kalktığını düşünenlerin oranı ise her 20 kişiden yalnızca 1’i.

Hakemler sınıfta kaldı

Dünya çapında hakemler çıkardığımız bu dönemde, taraftarlar Süper Lig hakemlerinin ilk yarıdaki performansları hakkında neler düşünüyor? Her 10 kişiden 5’i hakemleri beğenmezken, 2’si hakem performanslarından memnun olduğunu belirtti.

Her yerde VAR Türkiye’de yok

Türkiye'de geçen sezondan itibaren uygulanmaya başlanan VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulaması ise katılımcıları ikiye bölmüş durumda. Uygulama kullanılmaya başlandıktan sonra hakem hatalarının sayısının azaldığı görülüyor. Fakat uygulamanın maç içindeki heyacanı öldürdüğü konusunda da çok fikir var. Her 10 kişiden 5’i uygulamadan memnun olduğunu belirtirken, 3’ü ise memnun olmadığını belirtti.

Katılımcılara VAR uygulaması ile ilgili detaylı görüşleri sorulduğunda, doğru uygulanmadığını düşünenlerin oranı yüzde 47, daha adil bir futbol ortamı sağladığını düşünenlerin oranı ise yüzde 30 olurken, yüzde 28’lik kesim hataları minimum seviyeye indirdiğini düşünüyor.

Yarım kalan hikaye: Anderson Talisca

Futbol sezonuna ara verildiğinde bile kulüpler arasındaki yarış hız kesmiyor. Bu kapsamda, ligin ilk yarısında oluşan puan tablosunun, transferlere nasıl yansıyacağını, sergiledikleri futbol itibariyle hangi takımın daha fazla transfere ihtiyacı olduğu da taraftarlara soruldu.

Ligde ve Avrupa’da hedeflerinin gerisinde kalan Galatasaray yüzde 24’lük oranıyla en çok transfer ihtiyacı olan takım olarak görülüyor. Beşiktaş yüzde 17 ve Fenerbahçe yüzde 15’lik oranlarıyla Galatasaray’ı takip ediyor. Bu kulüplerin bütçeleri itibariyle daha fazla transfer yapması olağan duruyor. Fakat hem UEFA’nın hem de Türkiye Futbol Federasyonu’nun koyduğu ‘Finansal Fair Play’ kuralları nedeniyle transfer sezonu görülen ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleşmeyebilir.

Devre arasında transfer edilen veya transfer gündeminde adı geçen oyunculardan hangisini, desteklediğimiz takımda en çok görmek istiyoruz? sorusu karşısında ise 2 sene boyunca gösterdiği performansla Beşiktaş taraftarının en çok sevdiği isimlerden biri olan Anderson Talisca yüzde 27’lik oranla zirvede yerini aldı. Aldıkları yüzde 9’luk oranlarla Aleksander Kolarov, Arda Turan, Henry Onyekuru ve Simon Kjaer, katılımcılar için öne çıkan diğer futbolcular.

Taraftarın en keyifle izlediği lig hangisi?

Taraftarın izlemekten en çok keyif aldığı ligler arasında İngiltere Premier Lig ilk sırayı alırken İspanya La Liga 2. sırada geliyor. Türkiye Süper Ligi ise 3. sırada yer alıyor.

Her 3 kişiden 1’i ligimizdeki futbolun kalitesini beğeniyor. Her 3 kişiden 1’i ise futbolumuzu yeterli görmezken, geriye kalan katılımcılar ortalama bir seyir zevkimiz olduğunu düşünüyor.

Maçların perde arkası; spor yorumcuları

Katılımcılar tarafından en çok beğenilen spor yorumcusu yüzde 21’lik oranıyla Rıdvan Dilmen oldu. Yüzde 17 ile Erman Toroğlu 2. sırada, Mehmet Demirkol’un oy oranı ise yüzde 15.

En beğenilmeyen spor yorumcuları arasında yüzde 24’lük oranıyla Erman Toroğlu ilk sırayı alıyor. Yüzde 23’lük oran ile Ahmet Çakar 2. sırada, yüzde 10’luk oranıyla Rıdvan Dilmen ise 3. sırada geliyor.

Sonuçlara bakıldığında, Toroğlu'nun hem beğenilen hem de beğenilmeyen spor yorumcusu değerlendirmesinde ön sıralarda yer aldığı görülüyor. Öte yandan, Demirkol genel olarak sadece beğeni toplayan bir spor yorumcusu olarak öne çıkıyor.

A Milli Takım’a güveniyoruz

Büyük bir başarı sergileyerek EURO 2020 Avrupa Futbol şampiyonasına katılmaya hak kazanan A Milli Futbol takımı, belki de uzun zaman sonra gençleri ile güven veriyor. Haziran ayında başlayacak olan turnuvada millilerin bulunduğu grupta İtalya, İsviçre ve Galler bulunuyor. Grubu ilk 2 sırada bitiren takımların bir üst tura yükseleceği şampiyona için, araştırmaya katılan her 10 kişiden 7’si millilerimizin gruptan çıkacağını düşünürken, 10 kişiden 2’si ise temkinli olmamız gerektiğini düşünüyor. Geriye kalan katılımcılar ise Milli takımın gruptan çıkma şansının olmadığını belirtti.

Milli takımın gruptan çıkacağını düşünenlerin yüzde 23’ü son 16’da, yüzde 32’si çeyrek finalde, yüzde 21’i ise yarı finalde turnuvaya veda edeceğimizi düşünürken, final oynayacağımızı düşünenlerin oranı yüzde 10.

© Fotoğraf : A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı hangi noktada tamamlar?

Milli takımın en sevilen oyuncusu kim oldu?

Taraftarlar tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncuları arasında en çok sevilenler ise şu şekilde sıralandı: