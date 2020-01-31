Beşiktaş'ın kadrosunda bir 'Prince'

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı 1.5 yıllığına kiraladığı haberi NTV Spor, Fanatik va A Spor gibi web sitelerinde yer aldı.

32 yaşındaki Kevin-Prince Boateng, Fiorentina ile bu sezon 15 maça çıkıp 685 dakika sahada kalırken sadece 1 gol attı.

Kevin Prince-Boateng ————> Beşiktaş %100



(1,5 yıl kiralık)https://t.co/CAQMhAFKfA — Övünç Özdem (@ovuncozdem) January 31, 2020

A Spor, geçen ara transfer döneminde La Liga devi Barcelona'nın Serie A'daki Sassuolo'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng'le ilgili şu bilgileri paylaştı:

🆕 Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i 1,5 yıllığına kadrosuna kattı!



🇬🇭 Sizce Ganalı futbolcu, Beşiktaş'ta nasıl bir performans ortaya koyacak? pic.twitter.com/DV0DHM96Kr — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 31, 2020

"6 Mart 1987'de Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Kevin-Prince Boateng, aslen Gana uyrukludur. Orta saha ve forvet hattında forma giyebilen dünyaca ünlü yıldız, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

🔥Boateng’in maliyeti çok başarılı iş.



✅Beşiktaş kiralama bedeli ödemeyecek.



✅Boateng’in maaşı 1.7m 💶

Beşiktaş’ın 6 aylık ödeyeceği rakam 300 bin euro👏



✅Boateng iyi performans gösterirse, seneye 1,7m maaş verilecek.



Özetle 1,5 yıllık maliyeti; 0 TL bedel, 2m euro maaş👏 — Fırat Günayer (@firatgunayer) January 31, 2020

Kariyerine Almanya'nın Reinickendorfer Füchse altyapısında başlayan yıldız futbolcu, daha sonra Hertha Berlin altyapısında ve A Takımı'nda forma giydi. 2007-08 sezonunda 8 milyon euro bedelle Tottenham'a transferi gerçekleşen Boateng, sırasıyla Borussia Dortmund, FC Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht Frankfurt, Sassuolo, Barcelona ve Fiorentina formalarını terletti.

Boateng’in uyum sorunu yaşayacağını sanmıyorum:)😂😂 pic.twitter.com/kREdFczXkD — Fırat Günayer (@firatgunayer) January 31, 2020

Boateng, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk taraftarların büyük ilgisini çekmişti. Gana milli futbolcusu, İbrahim Tatlıses'in 'Bitanem' şarkısını dinlediği ve eşlik ettiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı."

Kevin-Prince Boateng;

“Bir tanem, deli gibi severim.” pic.twitter.com/UyvqEkvUQx — iyi ki Beşiktaş var (@iykiBesiktasVar) January 31, 2020

Bu arada kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunan Kara Kartal, Ajdin Hasic ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayınca bu sayı 14’e çıktı. Boateng’e yer açabilmek için 18 yaşındaki Hasic, Ümraniyespor'a yarım sezon için kiralık olarak yollandı.