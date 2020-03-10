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21:56 10 Mart 2020
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    Liverpool taraftarları

    Liverpool'un 30 yıl sonraki şampiyonluğu tehlikede: Neville ve Pep, seyircisiz maç yerine sezonun ertelenmesinden yana

    © REUTERS /
    Spor
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    Koronavirüs yüzünden birçok ülkede maçlar seyircisiz oynanır ya da ertelenirken, İngiltere'de Liverpool'un 30 yıl sonra şampiyonluk sevinci tehlikeye girdi. Manchester United'ın emekli efsane futbolcusu Gary Neville ve Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, taraftarsız maç oynanması yerine sezonun ertelenmesinden yana görüş bildirdi.

    Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle maçların bazısı ertelenir bazısı seyircisiz oynanırken, İngiltere'de tartışmalar aldı yürüdü: Maçlar seyircisiz mi oynansın yoksa sezon iptal mi edilsin? 

    Dünyanın bir numaralı ligi konumundaki İngiltere'deki Premier Lig'in 1992'de kurulmasından beri hiç şampiyonluk sevinci yaşayamayan ve en son şampiyonluğunu 1990 yılında kazanan Liverpool'un 'tarihi' başarısına ramak kala, rakip takımların önde gelen isimleri sezonun ertelenmesinden yana görüş bildirdi. Rakip takım taraftarları ise sezonun tümden iptali ve şampiyon ilan edilmemesini istiyor. 

    'Kırmızı Şeytanlar' lakaplı Manchester United'ın emekli efsane futbolcularından Gary Neville, kalan maçların taraftarın yüzüne kapılar kapatılarak oynanması halinde temel geliri bilet parası olan bazı futbol kulüplerinin geleceğinin tehlikeye girebileceğini dile getirdi. 

    Neville, Twitter'dan 4.2 milyon takipçisine şu paylaşımları yaptı:

    "Kapalı kapılar ardında oynanan maçları destekLEMİYORUM. Eğer stadyumları kapamak gerekiyorsa, sezonu ertelemenin ve maçları güvenli olduğu zaman oynamanın bir yolu bulunmalı ki, hayatta kalmak için hasılata muhtaç kulüplerin bilet gelirleri korunsun."

     

    Çok uzun süre ligi yenilgisiz götüren ve en yakın takipçisi Manchester City'ye 25 puan fark atan Liverpool'un şampiyonluk hasretinin 30 yılın ötesine geçmesi hayalleri kuran rakip taraftarlar bu paylaşımın üzerine atladı. 

    Biri "Bu sezonu sıfırlayıp geçersiz ilan edelim. Gelecek sezon yeniden başlarız" yorumunu yaparken, bir başkası "Tümden iptal edilsin, bence en adili bu" iddiasında bulundu. 

    Diğerleri hedefin Liverpool olduğunu açık açık söyledi:

    "En iyisi sezonu sıfırlayıp geçersiz ilan edelim (ooo, yani Liverpool şampiyon olamasın) ne de olsa geri kalan futbol alemi için adil olan budur."

    "İptal edin ki Liverpool şampiyonluğu kazanamasın."

    ​Önceki iki sezonun şampiyonu Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola da müsabakaların seyircisiz oynanması yerine ertelenmesi gerektiğini söyledi.

    Yarın Arsenal'ı ağırlayacakları lig maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü teknik direktör, İspanya ve İtalya'da maçların seyircisiz oynanmaya başlandığını, bu uygulamanın İngiliz futboluna da kısa süre içinde geleceğini düşündüğünü söyledi.

    Guardiola, "Eğer taraftarlar maçlarımızı izlemeye gelemiyorsa oynamanın bir anlamı yok. Onlar olmadan oynamamayı tercih ederim. Biz taraftar için buradayız" dedi. 

    UEFA'dan böyle bir talimat gelmesi durumunda oynamak zorunda olduklarını aktaran Katalan hoca, şunları söyledi:

    "Taraftarlarımızla beraber oynamak isteriz. Virüs tehlikesi daha da uzarsa futbolun bir anlamı yok. Sağlık hayattaki en önemli şeydir." 

    Etiketler:
    iptal, Erteleme, Seyircisiz maç, Şampiyon, Liverpool FC, Liverpool, Manchester United, Premier Lig, Manchester City, Pep Guardiola, Gary Neville
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