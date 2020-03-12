Koronavirüs F1’i etkilemeye devam ediyor: McLaren, Avustralya Grand Prix'sinden çekildi; Hamilton 'Niye geldik? dedi

Basketbol ve futbolun ardından koronavirüs Formula 1'i de vurmaya başladı. Formula 1 takımlarından McLaren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avustralya Grand Prix'sinden çekildiğini duyurdu. Yarışların devam etmesine tepki gösteren Mercedes takımından Lewis Hamilton ise, “Nakit para kraldır. Niye burada olduğumuzu bilmiyorum” dedi.

Çin’de ortaya çıkan ve dünyada yayılan koronavirüs sporun farklı alanlarını da etkilemeye devam ediyor.

McLaren takımı, bir çalışanının testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta sonu koşulacak sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinde yer almayacaklarını bildirdi.

Açıklamada, çalışanın karantinaya alındığı ve takım kararının Formula 1 ve FIA yönetimiyle paylaşıldığı aktarıldı.

‘Karar rakip yarışmacılar ve hayranlar için de alındı’

Konuya ilişkin açıklama yapan McLaren CEO'su Zak Brown, kararın sadece McLaren F1 çalışanları ve ortakları için alınmadığı ancak diğer rakip yarışmacılar ve Formula 1 hayranları için de alındığını söyledi.

Avustralya Grand Prix’sinin yarın başlaması planlanıyor.

17-19 Nisan tarihlerinde Çin'in ev sahipliği yapacağı sezonun 4. yarışı, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

Hamilton’dan tepki: Nakit para kraldır

Bahreyn'de 20-22 Mart tarihlerinde koşulacak sezonun ikinci grand prix'si i se artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak. 2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.

Öte yandan koronavirüs ABD'de NBA ve İspanya'da da La Liga gibi birçok spor alanını etkilemeye devam ederken, Formula 1'den yarışmalarla ilgili herhangi bir açıklama gelmemesi ve yarışlarının devam etmesi Formula 1 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton’un tepkisine yol açtı.

Lewis Hamilton declares ‘cash is king’ in slamming F1 chiefs for ignoring coronavirus threat and staging Australian GP https://t.co/nqRYaJCAvA — The Sun - Motorsport (@SunMotorsport) March 12, 2020

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Bu şartlarda yarışlarının neden düzenlendiği sorulan Hamilton, "Nakit para kraldır. Niye burada olduğumuzu bilmiyorum" diye yanıtladı.

"Fikrimi belirtme konusunda çekingen davranmam gerektiğini düşünmüyorum" diyen Hamilton, “Gerçek şu ki buradayız. Herkesi kapılara ve yüzeylere dokunma konusunda olabildiğince dikkatli olmaya çağırıyorum” dedi.

‘Her şeyin normal olduğunu düşünmüyorum’

Hayranlarına da seslendiren F1 şampiyonu, "Umarım önlemleri alıyorlar. Padokta yürürken sanki normal bir günmüş gibi her şeyin normal gittiğini görüyorum ancak öyle olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Hayranların güvende olması ve yarışının sorunsuz bitmesi temennisinde bulunan Hamilton, " Gerçekten burada olduğumuza çok ama çok şaşırdım. Yarışmaları düzenliyor olmamız harika bir şey ama hepimizin bu odada oturuyor olmamız benim için şoke edici" diye konuştu ve şunları ekledi:

"Öyle görünüyor ki, biraz geç de olsa, dünyanın geri kalanı tepki veriyor, Donald Trump'ın ABD'nin sınırlarını Avrupa ülkelerine karşı kapattığını gördük, NBA maçları askıya alındı ancak Formula 1 devam ediyor."