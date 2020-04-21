UEFA'dan 'güçlü' tavsiye: Üye ülkeler ligleri tamamlasın

Avrupa futbolunu yöneten kurum olan UEFA'nın 55 üye federasyonla videokonferans yoluyla toplantısının ardından yaptığı açıklama, liglerin olduğu haliyle tescillenmesi eğilimine set çekti.

UEFA, koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen futbol yeniden oynanabilir duruma geldiğinde yarım kalan sezonun tamamlanmasını üye federasyonlara güçlü şekilde tavsiye ettiğini duyurdu.

Her ülkenin kendi futbol sezonlarını olduğu gibi bırakıp tescil etmesi yerine tamamlamasını istediğini net şekilde belli eden UEFA, "İç ligler ve kupa müsabakalarının tamamlanması için güçlü tavsiye verildi" diyerek ekledi:

"Ancak ligin ptali halinde Avrupa müsabakalarına katılımla ilgili kurallar geliştirildiğinde bazı özel vakalar ele alınacak."

Böylece son dönemde beliren liglerin tamamlanmadan olduğu haliyle tescil edilmesi eğilimine set çeken UEFA, daha önce Belçika'nın ligi kaldığı yerde kesip şampiyonu ilan etme hamlesine "Bu ancak hiçbir takvim alternatifinin sezonu kapamaya izin vermediği sonucuna varıldıktan sonra başvurulacak son çare olmalıdır" çıkışıyla itiraz etmişti.

Bugün halihazırdaki sezonun tamamlanması politikasını pekiştiren açıklama yapan UEFA'nın perşembe günkü yönetim kurulu toplantısında gelecekle ilgili planlamanın şekillenmesi bekleniyor.

Kendi organizasyonundaki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını tamamlamak istediğini de belirten UEFA'nın her ikisinin finallerini ağustosun son haftasına getirecek planlamalar içinde olduğuna dair spekülasyonlar var.