Beşiktaş ile Galatasaray arasında '1986-87 sezonu' gerginliği

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 1986-87 sezonunun şampiyonluk kupası için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu. Buna karşılık Galatasaray'dan ise "Rakibimizi geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz" açıklaması geldi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mesut Bakkal'ın "1986-87 sezonunda Denizlispor'da oynarken Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'dan teşvik primi aldık" açıklamasıyla ilgili olarak bugün değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şampiyonluğun Galatasaray'dan alınıp Beşiktaş'a verilmesi için başvuru yaptıklarını belirten Çebi, "Mesut Bakkal Bey'in ifadeleriyle belirtmiş olduğu 1986-87 sezonu için Beşiktaş'ın şampiyon ilan edilmesi ve kupasının vrilmesi için başvuru yaptık. TFF'nin en kısa zamanda cevap vermesini arzu ediyoruz" dedi.

Çebi'nin açıklamalarıyla ilgili olarak ilerleyen saatlerde Galatasaray Kulübü'nden açıklama geldi. "Kulübümüzün, 1986-1987 sezonu sonunda alnının akıyla şampiyon olarak kazandığı kupanın, kendi hakları olduğunu iddia ederek kulüplerine verilmesi yönünde müracaatta bulunduklarını ifade eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir" denen açıklama şöyle devam etti:

'Rakibimizi, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz'

"Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır. Galatasaray'ın şanlı tarihine leke sürmeye yönelik bu iftiraları içeren kitabın yazarı hakkında gerekli hukuki işlemler anında başlatılmış idi. Rakibimizi, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz."