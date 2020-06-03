Trabzonspor'dan Beşiktaş'a 'Cemil Taşçıoğlu Sezonu' desteği

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının yaşatılması için Beşiktaş, gelecek sezonda Süper Lig'in adına 'Cemil Taşçıoğlu Sezonu' verilmesi önerisinde bulunmuştu.

Bu öneriye Trabzonspor'dan destek geldi.

Borda mavililer, resmi internet sitesinden yaptığı şu açıklamayla bu öneriye destek verdiklerini belirttiler:

"Futbol kamuoyunda kısa bir süre önce gündeme getirilen 2020-2021 Süper Lig Sezonu’na ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesi şeklindeki öneriyi yürekten destekliyoruz.

Ülkemizde Covid-19 pandemisi ile yapılan amansız mücadelede hayatını kaybeden ve bu sürecin unutulmayacak neferlerinden biri haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun isminin yaşatılması, yalnızca Sayın Taşçıoğlu’na değil; onun nezdinde başarılarıyla dünyada örnek gösterilen tüm sağlık çalışanlarımıza da bir saygı duruşu olacaktır."