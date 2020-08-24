Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kaybeden PSG taraftarları Paris’i savaş alanına çevirdi: 148 kişi gözaltında

Paris Saint-Germain (PSG) taraftarları, takımlarının dün gece Portekiz'de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih’e kaybetmesinin ardından başkent Paris sokaklarını adeta savaş alanına çevirdi.

Parc des Princes Stadı ve Champs-Elysees Bulvarı civarında yoğunlaşan olaylarda, sayıları binleri bulan PSG taraftarları polise havai fişek ve şişe fırlattı. Polis de taraftarlara biber gazı ve plastik mermiyle karşılık verdi.

Birkaç saat boyunca süren arbedede taraftarlar, Champs-Elysees üzerindeki dükkânların camlarını kırdı, bazılarını yağmaladı ve pek çok aracı ateşe verdi.

VIDEO: A car is set on fire and a shop near the Champs-Elysees is looted after the Champions League final as some Paris Saint-Germain fans are angered by their team's defeat in Lisbon pic.twitter.com/WxhO4U8vDb — AFP news agency (@AFP) August 24, 2020

Polis, 148 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de 16 polisin yaralandığını, ayrıca 12 dükkânın ve 15 aracın zarar gördüğünü açıkladı.

Öte yandan maç öncesinde ve sonrasında sosyal mesafenin tamamen hiçe sayıldığı da kaydedilirken, 404 kişinin maske takmadığı için uyarıldığı belirtildi.