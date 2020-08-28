Basketbol dünyası ırkçılığa karşı ayağa kalktı: 'Bizi sevmeyen bu ülkeyi neden seviyoruz?'

NBA takımlarından Los Angeles Clippers'ın Başantrenörü Doc Rivers, ABD'de Jacob Blake'in polisler tarafından öldürülmesi ve ırkçılık hakkında konuştu. Konuşması sırasında gözleri dolan Rivers, "Hangi yüzle korkularından bahsediyor bu Cumhuriyetçiler? Bizi sevmeyen bu ülkeyi neden seviyoruz?" dedi.

ABD’li Jacob Blake’in polis tarafından yedi el ateş edilerek vurulmasından sonra, NBA ekipleri ırkçılığı boykot edrek, birer birer maça çıkmama kararı alıyor.

Blake yaşam mücadelesini sürdürürken, NBA’in ünlü isimlerinden tepki yağmaya devam ediyor.

Los Angeles Clippers takımını çalıştıran tecrübeli koç Doc Rivers, dün düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetçi Parti sözcülerini hedef alan Rivers, “Habire korkudan bahseden Donald Trump ve diğerleri. Öldürülen ise biziz” dedi.

Polis şiddeti ve ayrımcılıktan yakınırken gözleri dolan 58 yaşındaki antrenör, "Blake’in vurulma görüntülerini izlediğinizde dehşete kapılmak için siyah olmanıza gerek yok. Cumhuriyetçilerin kongresini izliyorum ve şu dikkatimi çekiyor. Korku kusuyorlar değil mi? Habire korkudan bahseden Donald Trump ve diğerleri; öldürülen ise biziz. Vurulan bizleriz. Belirli komünitelere girmesi reddedilen bizleriz. Asıldık, kurşunlandık. Ama habire bunların korku laflarını dinliyoruz. Hangi yüzle korkudan bahsediyor bu Cumhuriyetçiler? Korkması gereken biziz. Her siyah çocuğa telkinde bulunması gereken biziz. Hangi beyaz baba oğluna eğer çevirmeye takılırsa dikkatli olmasını tembihlemeye gerek duyuyor?" diye konuştu.

​"Bizi sevmeyen bu ülkeyi hâlâ nasıl sevmeye devam ediyoruz, şaşıyorum" diyen Rivers, şöyle konuştu:

"Cidden çok üzücü. Sadece ‘Koç’ olmalıyım burada ama çoğu zaman bana rengim hatırlatılıyor. Gerçekten üzücü. Daha iyisini yapmalı, daha iyisini istemeliyiz. Çok gülünç: Protesto ediyoruz, çevik kuvvet polisi yolluyorlar kuşanmış bir biçimde. Benim babam bir polisti. İyi polislerin var olduğuna inanıyorum. Polisler daha az para kazansın, parasız pulsuz kalsınlar derdinde değiliz. Onlardan, diğer herkesi korudukları gibi bizi de korumalarını istiyoruz.

Obama da Twitter’dan paylaştı

Doc Rivers’ın konuşmasını kendi hesabından takipçileriyle paylaşan eski ABD başkanı Barack Obama, efsane koçu takdir etti, “Tüm kurumlarımızın değerlerimizi savunması gerekecek” dedi.