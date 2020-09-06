Renault F1 Takımı adını değiştiriyor

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Renault'un adının Alpine olarak değiştirileceği belirtildi.

Takımın yeni renklerinin ise Fransa bayrağını temsilen mavi, beyaz ve kırmızı olacağı kaydedildi.

Renault, F1'de gelecek sezon iki dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot Fernando Alonso ve Fransız Esteban Ocon ile mücadele edecek.

🔵 Alpine F1 Team enters Formula 1 🔵



Starting from the 2021 season, Groupe Renault’s team becomes Alpine F1 Team, equipped with a Renault E-TECH hybrid engine.



Full Press Release: https://t.co/UVTCnWrakN #AlpineF1Team pic.twitter.com/PjExAaorS7 — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) September 6, 2020

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