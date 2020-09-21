Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın koronavirüsü yendi

Siyah-beyazlı takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın PCR ve klinik tarama testlerinin sonucunun negatif çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, "Futbol Takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama



🔗 https://t.co/eOIlBAmu9d pic.twitter.com/3R0yWDkBLp — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 21, 2020

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