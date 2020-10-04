Lille, Türk yıldızların golleriyle liderlik keyfi sürüyor

Fransa Ligue 1'de Strasbourg'un konuğu olan Lille, sırasıyla Zeki Çelik, Sanches ve Burak Yılmaz'ın golleriyle maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

6. hafta karşılaşmasına Lille formasıyla Zeki Çelik ile Burak Yılmaz ilk 11'de başlarken Yusuf Yazıcı 74. dakikada dahil oldu.

NTV Spor'un aktardığına göre, gol perdesi 21. dakikada açıldı. Milli sağ bek Zeki Çelik'in golüyle Lille deplasmanda 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

53. dakikada Renato Sanches, Lille'i 2-0'lık üstünlüğe taşırken maçın sonucunu Burak Yılmaz tayin etti.

Deneyimli golcü 68. dakikada attığı golle skoru belirledi ve Lille deplasmanda 3-0 kazandı.

⚽️ 21' Zeki Çelik

⚽️ 53' Sanches

⚽️ 68' Burak Yılmaz



🧐 Fransa Ligue 1'de 6. hafta mücadelesinde Lille, deplasmanda Strasbourg'u 3-0 mağlup etti ve 14 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. pic.twitter.com/wHlZLFuJv8 — Sporx (@sporx) October 4, 2020

Bu sonucun ardından Lille puanını 14'e çıkarırken Strasbourg ise 3 puanda kaldı.