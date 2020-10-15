Koronavirüse yakalanan Ronaldo’nun ablası: Kovid-19 gördüğüm en büyük sahtekarlık

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Cristiano Ronaldo’nun ablası Katia Aveiro, Kovid-19 pandemisinin gördüğü en büyük sahtekarlık olduğunu söyleyerek Ronaldo’nun bunu ortaya çıkaracak ‘Tanrı elçisi’ olduğunu öne sürdü.

Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun ablası Katia Aveiro, kardeşine yönelik bilinen aşırı korumacılığını bir üst seviyeye çıkardı.

Instagram hesabı üzerinden kardeşinin fotoğrafını paylaşan Aveiro,“Eğer dünyayı uyandırması gereken kişi Cristiano Ronaldo ise o zaman bu Portekizlinin gerçekten Tanrı'nın elçisi olduğunu söylemeliyim” ifadelerini kullandı.

Artık Kovid-19 salgınına inanmadığını ima eden 44 yaşındaki Aveiro, “Bu salgına, benim gibi, testlere ve önlemlere çok inanan binlerce insan bunun bugüne kadar gördüğüm en büyük sahtekarlık olduğunu benim gibi anlayacak" dedi.

Aveiro, “Bugün bir yerde okuduğum ve kesinlikle katıldığım bir söz: 'Dünyayı aptal yerine koymayı bırakın.' Gözünüzü açın lütfen" diye ekledi.

Portekiz Futbol Federasyonu, salı günü yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki Ronaldo'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Herhangi bir semptom göstermeyen Ronaldo, önlem amaçlı İsveç maçının kadrosundan çıkarılmıştı.