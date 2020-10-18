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    Sergio Agüero'nun kadın yan hakem Sian Massey-Ellis'in boynunu zorlar şekilde elini omzuna atması...

    Agüero'nun kadın yan hakeme el hareketine büyük tepki

    © Fotoğraf : Twitter
    Spor
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    Premier Lig yıldızlarınarın Sergio Agüero'nun topun kimden çıktığı konusunda rakip lehine karar vermesine tepki olarak kadın yan hakem Sian Massey-Ellis'in boynunu zorlar şekilde elini omzuna atması, İngiliz futbolseverlerin büyük tepkisini çekti.

    İngiliz Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City'nin Arsenal'i evinde 1-0 yendiği maçta golcüsü Sergio Agüero'nun bir karara tepki olarak kadın yan hakem Sian Massey-Ellis'in boynunu zorlar şekilde elini omzuna atması, tartışmaları beraberinde getirdi. 

    Maçın ilk yarısının son dakikalarında gerçekleien poziyonda Topçular'ın defans oyuncusu Gabriel, topu Agüero'nun ayağından alıp saha dışına çıkarır gibi gözüktü. 2011'den beri Premier Lig yan hakemi ve en üst düzey İngiliz Ligi'nin az sayıdaki kadın hakmeinden biri olan Massey-Ellis, bayrağını kaldırıp Arsenal'in topu oyuna sokması işaretini verince City'nin forveti tepki gösterdi.

    Çizgiyi işaret eden Agüero, kendisinden uzaklaşmaya çalışan kadın yan hakemi boynuna yakın omzundan yakalayarak kısa bir süreliğine kale çizgisine doğru çekti.  City forvetinin elini sol koluyla uzaklaştıran Massey-Ellis, oyunu kaldığı yerden devam ettirdi. Başhakem Chris Kavanagh olayı gördü, ama müdahale etmedi, yan hakem de ondan böyle bir talep de bulunmadı.

    Agüero'nun kadın yan hakeme teması şiddet içermese de tartışma yarattı.

    Genelde hakemlere temasta bulunmak sarı kartla cezalandırılırken, maç sırasında verilmeyen cezanın maç sonrası Premier Lig tarafından yapılacak değerlendirmeyle verilmesi de tartışmaya açıldı.

    City'nin İspanya vatandaşı, Katalan ayrılıkçılığının savunucusu teknik direktörü Pep Guardiola, maç sonrası gazetecilere konuşurken, Agüero'nun kadın yan hakeme hareketini önemsiz göstermeye çalıştı.

    Guardiola, BBC Sport’a "Yapmayın beyler. Sergio hayatımda tanıştığım en iyi insan. Bunda değil, başka durumlarsa sorun arayın" dedi. 

    Massey-Ellis, 2011'de hakkında cinsiyetçi yorumlar yapan Sky Sports sunucuları Andy Gray ve Richard Keys'in kovulamalarıyla da gündeme gelmişti.

    Ünlü hoca Guardiola'nın savunduğu Agüero'ya Crystal Palace ve Arsenal efsanesi olarak tanınan eski İngiliz milli futbolcu Ian Wright, 'gereksiz ve patronluk taslayan hareketlerde bulunma' suçlaması yöneltti.

    Eski hakem Chris Foy da Arjantin milli takımının oyuncusunu saldırgan hareketlerde bulunmakla suçladı.

    Kurallar saldırgan, kavgacı şekilde olmadığı müddetçe oyuncuların hakemlerle temasta bulunabileceğini söylüyor. 

    Sosyal medyada da aralarında ünlü futbol uzmanlarının da olduğu hesaplar tarafından Agüero'nun hareketi genelde saldırgan olarak yorumlandı ve neden kart görmediği, hatta maçtan çıkarılmadığı sorgulandı.

    ​Ama en sert tepki anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin kadın milletvekili Dr. Rosena Allin-Khan'dan geldi: "Agüero kim olduğunu zannediyor? Kesinlikle kabul edilemez."

    ” 

    Etiketler:
    Sergio Agüero, Pep Guardiola, Sian Massey-Ellis, Manchester City
    Topluluk kurallarıTartışma
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